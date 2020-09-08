DEAŞ'ın yakalanan sözde Türkiye emiri Mahmut Özden hakkında gerçekler ortaya çıktı! 10 çocuğundan hiçbirini savaşa göndermemiş

Adana’da düzenlenen operasyonda yakalanan terör örgütü DEAŞ’ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Son olarak Ayasofya Camii ile bazı dernek, kuruluş ve siyasi önemli kişilere yönelik saldırı hazırlığı içerisinde olduğu yönünde elde edilen istihbari bilgiler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce çalışma başlatılmıştı.

ÖRGÜTE GİRDİ SÖZDE KADI OLDU



İHA'da yer alan bilgilere göre; Mahmut Özden’in 2014 yılından terör örgütü DEAŞ’lı akrabası M.G. isimli şahıs tarafından DEAŞ’a üye olduğu ve daha sonra da hızla örgüt içinde yükseldiği öğrenildi. Özden’i örgüte üye yapan M.G.’nin ise bir süre sonra Suriye’ye gittiği, burada YPG’nin eline düştüğü öğrenildi. Bu sırada ise Özden’in hemen örgüt içinde Adana’da sözde kadı olduğu örgüte bağlı olan elemanların bir suç işlediğinde Özden’in mahkeme kurup kadılık yaptığı belirlendi.

Özden, örgüt içinde bununla da yetinmeyerek daha sonraki yıllarda terör örgütü DEAŞ’ın sözde Yamaçlı emiri olduğu öğrenildi. Bu arada ise 2015 yılından itibaren Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından 10 kez örgüt üyesi olmak, anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs, terör örgütü adına haraç toplamak, bekçilere saldırı hazırlığı gibi birçok gerekçesiyle gözaltına alındı. Ancak bu gözaltına alınmalar Özden’i durduramadı. Özden 2017 yılında da terör örgütü DEAŞ’ın sözde Adana emiri oldu. 2019 yılına gelindiğinde ise Özden birçok şehre gidip görüşme yaparak örgüt içindeki grupları kendine biat ettirerek terör örgütü DEAŞ’ın sözde Türkiye emiri oldu.

YAKALANMAMAK İÇİN HİÇ CEP TELEFONU KULLANMADI



Silahla yaralama, tehdit, şantaj ve benzeri talimatlar vererek saldırı planlayan 2 eşi ve 10 çocuğu olan Şanlıurfa ilinde dünyaya gelen Özden’in yüzlerce insanı terör örgütü DEAŞ üyesi yapıp Suriye’ye savaşa gönderirken, bir çocuğunu bile terör örgütü DEAŞ’ın saflarında savaşmak için Suriye’ye göndermediği belirlendi.

Örgüte soktuğu çocuklarına Adana’da üst düzey sorumluluklar verdiği belirlendi. Kendisi tutuklu bulunduğu süre içinde büyük oğlu Hamza Özden’e geçici olarak sözde emirlik yaptırdığı öğrenildi.

Tuğla ve briket yaparak geçimini sağlayan Özden’in hayatı boyunca hiç cep telefonu kullanmadığı, görüşmeleri yüz yüze ve yazılı olarak yaptığı da anlaşıldı. Pasaportu olmasına rağmen hiç yurt dışına çıkmayan Özden’in haftanın belirli günlerinden örgüt üyesi teröristlerle düzenli olarak sohbetler gerçekleştirdiği ve bu sohbetlerde terör örgütü DEAŞ’a eleman kazandırdığı ortaya çıktı. Ayrıca tutuklanan Mahmut Özden ve oğlu Hamza Özden’in ile diğer aile bireylerinin yapılan yeni tip korona virüs testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi.