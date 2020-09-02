DEAŞ'a siyasi rehine ihalesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü DEAŞ’ın sözde Türkiye emiri ‘Hamza Biriketci’ kod adlı Mahmut Özden’in Adana’da yakalanarak tutuklandığını açıkladı. Emniyet, geçtiğimiz günlerde DEAŞ’ın Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’ne saldırı düzenleyeceği bilgisi üzerine operasyon başlatmış, İstanbul’da keşif yaptığı saptanan terörist Hüseyin Sağır bir otelde yakalamıştı. Soruşturmayı derinleştiren polis Adana’da sözde emir Mahmut Özden’e ulaştı.

ARKASINA BAKMAK LAZIM

Bakan Soylu Giresun’da operasyonun detaylarıyla ilgili şu bilgileri verdi: “Eylem yapacağını değerlendirdiğimiz bir terör örgütü mensubu kalaşnikofuyla ele geçirildi. Onun üzerinden ciddi bir araştırma başlatıldı. Sözde emir Mahmut Özden’e ulaşıldı. Suriye’den talimat aldığı, 10-12 kişilik gruplar oluşturarak, Türkiye’de hareketlilik oluşturacağı, siyasi ve devlet adamlarının kaçırılıp Suriye’ye götürülmesi hususunda bir planlarının olduğu çok net bir şekilde ele geçirildi. Vekâlet savaşlarının devam ettiği bir çizgideyiz. Kafamı karıştıran başka işler de var. Aslında DEAŞ’a baktığınızda, hiç yapmaması gereken güya sözde eylemlerin de planlandığını görüyorsunuz. O zaman arkasına bakmak lazım.”

2017’de gözaltına alınan Mahmut Özden gazetecilere öpücük atmıştı.

OĞLU DA GÖZALTINDA



Terör örgütü DEAŞ’ın sözde ‘Türkiye emiri’ Mahmut Özden’in yakalanmasının ardından, Adana’da sabaha karşı yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden birinin ise oğlu Hamza Özden olduğu öğrenildi.

KROKİLER BULUNDU



Özden’in yakalandığı evde yapılan aramada, çok sayıda dijital doküman ele geçirildi. Dokümanlarda, patlayıcı ve silahların kimlere teslim edileceği, grupların kimlerle hareket edeceği, krokiler, veriler ile haritalar ele geçirildiği bildirildi. Özden’in t daha önce de erör örgütüne kazandırdığı her kişi için DEAŞ’tan 7 bin dolar aldığı iddia edilmişti.