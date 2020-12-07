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07 Aralık 2020 Pazartesi 14:41 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Darbe girişiminde Emniyet İstihbarat Dairesini ele geçirmeye çalışan sanıkların cezaları belli oldu

Son Dakika: Darbe girişiminde Emniyet İstihbarat Dairesini ele geçirmeye çalışan sanıkların cezaları belli oldu
AA

Son dakika haberine göre, FETÖ'nün darbe girişiminde Emniyet İstihbarat Dairesini ele geçirmeye çalışan 17 sanığa müebbet, 8'ine ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

AA'da yer alan son dakika haberine göre, FETÖ'nün darbe girişiminde Emniyet İstihbarat Dairesini ele geçirmeye çalışan 17 sanığa müebbet, 8'ine ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

Ayrıntılar geliyor...

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