Daha çok gezi ve anı türünde eserler vermiş Çankaya, Zeytindağı, Ateş ve Güneş gibi eserleri bulunan yazar kimdir? sorusu hakkındaki araştırmalar arama motorları üzerinde yoğunluk kazandı. Kim Milyoner Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı ile ilgili ayrıntılar haberimizde. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve yanıtı..

Kim Milyoner Olmak İster adlı bilgi yarışmasına Pelin Pekgöz Say adlı yarışmacı 15 bin lira değerindeki 7. soruya kadar geldi

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: Daha çok gezi ve anı türünde eserler vermiş Çankaya, Zeytindağı, Ateş ve Güneş gibi eserleri bulunan yazar kimdir?

A: Ahmet Rasim

B: Sait Faik Abasıyanık

C: Sabahattin Eyüboğlu

D: Falih Rıfkı ATAY

Doğru cevap: D: Falih Rıfkı ATAY