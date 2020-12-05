Daha çok gezi ve anı türünde eserler vermiş Çankaya, Zeytindağı, Ateş ve Güneş gibi eserleri bulunan yazar kimdir?
Daha çok gezi ve anı türünde eserler vermiş Çankaya, Zeytindağı, Ateş ve Güneş gibi eserleri bulunan yazar kimdir? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından araştırılıyor. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorular internet üzerinden araştırılır oldu. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun cevabı
Daha çok gezi ve anı türünde eserler vermiş Çankaya, Zeytindağı, Ateş ve Güneş gibi eserleri bulunan yazar kimdir? sorusu hakkındaki araştırmalar arama motorları üzerinde yoğunluk kazandı. Kim Milyoner Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı ile ilgili ayrıntılar haberimizde. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve yanıtı..
Kim Milyoner Olmak İster adlı bilgi yarışmasına Pelin Pekgöz Say adlı yarışmacı 15 bin lira değerindeki 7. soruya kadar geldi
MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU
Soru: Daha çok gezi ve anı türünde eserler vermiş Çankaya, Zeytindağı, Ateş ve Güneş gibi eserleri bulunan yazar kimdir?
A: Ahmet Rasim
B: Sait Faik Abasıyanık
C: Sabahattin Eyüboğlu
D: Falih Rıfkı ATAY
Doğru cevap: D: Falih Rıfkı ATAY