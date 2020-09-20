Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye'ye karşı şantaj ve tehdit dili hiçbir zaman sonuç alamaz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye'ye karşı yaptırım, şantaj, tehdit dili hiçbir zaman sonuç alamaz." açıklamasında bulundu.

Bunu artık Avrupalı siyasetçilerin görmesi gerektiğini söyleyen Kalın şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'yi birtakım tehdit yahut yaptırımlarla korkutacaklarını zannedenler, kararlılığından vazgeçireceğini zannedenler beyhude bir çaba içerisindeler."

"BU BİR PROVOKASYONDUR"

Yunan gazetesinin hakaret içerikli manşetine de sert tepki gösteren Kalın şunları söyledi:

"Bunu en şiddetli bir şekilde kınıyorum, telin ediyorum, lanetliyorum. Çünkü bu atılan başlığın basın özgürlüğü ile ifade hürriyeti ile uzaktan yakından bir ilgisi yok. Bu bir provokasyondur."

"MACRON DÜNYA SİYASETİNİ DOĞRU OKUMUYOR"

Sayın Macron'un Türkçe bir mesaj yayınlaması güzel, sempatik bir adım. Ama lafızdan çok mana önemli. Kastedilenin ne olduğu ve bunun hangi siyasi stratejik çerçeveye oturduğuna da bir bakmak gerekiyor. Benim kanaatimce Sayın Macron dünya siyasetini doğru okumuyor.

YUNANİSTAN İLE İSTİKŞAFİ GÖRÜŞMELER

Şu anda geldiğimiz noktada iklim bu görüşmelerin başlamasına çok daha müsait hale gelmiş durumda. Yakın bir vadede bununla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor, istikşafi görüşmeler tekrar başlayabilir.