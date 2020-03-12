Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: İlk, orta ve liseler 1 hafta üniversiteler 3 hafta tatil edilecek

Başkan Erdoğan başkanlığında tüm bakanların katıldığı koronavirüs toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 5 saat sürdü.

OKULLAR TATİL EDİLDİ



Toplantı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yaptı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kalın, şu ifadeleri kullandı:



"Vatandaşlarımızın aktif rol oynamaları, rehavete ve paniğe kapılmadan yapılan resmi açıklamaları dinlemek ve tavsiyeleri titiz bir şekilde uygulamak suretiyle bu süreci atlatmamız büyük önem arz ediyor."

Sözcü Kalın, "Öğrenciler, 23 Mart'tan itibaren bir hafta süreyle evden internet ve televizyon kanalları üzerinden eğitimlerine devam edecekler." dedi.



ÜNİVERSİTELER 3 HAFTA SÜREYLE TATİL EDİLECEK

Sözcü Kalın, açıklamasında, üniversitelerin de 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta süreyle tatil

SPOR MÜSABAKALARI SEYİRCİSİZ OYNANACAK



Kalın, spor müsabakalarının da nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanmasına karar verildiğini söyledi.

Sözcü Kalın, kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışının da izne tabi olacağını belirtti.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN YURT DIŞI PROGRAMLARINI BİR MÜDDET ERTELİYORUZ"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Cumhurbaşkanımızın da yurt dışı programlarını bir müddet erteliyoruz." dedi.

KORONAVİRÜS TESPİT EDİLEN HASTANIN DURUMU



Sözcü Kalın, koronavirüs tespit edilen hasta ile ilgili, "Bu kişinin sağlık durumu iyi, karantinaya alınan kişilerle ilgili de sorun söz konusu değil." açıklamasında bulundu.

AA'nın aktardığı habere göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak tedbirlere ilişkin toplantı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyeleri katıldı.