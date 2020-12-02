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02 Aralık 2020 Çarşamba 13:47 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Rayburn ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Rayburn ile bir araya geldi

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Joel D. Rayburn ve beraberindeki heyet ile Cumhurbaşkanlığı Beştepe Külliyesi'nde bir araya geldi.

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Joel D. Rayburn ve beraberindeki heyet ile Cumhurbaşkanlığı Beştepe Külliyesi'nde bir araya geldi.

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