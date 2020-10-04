  • $7,7612
  • 9,0991
  • 473.869
  • 1145.03
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • Cumhurbaşkanlığı kabinesi yarın toplanıyor! Gündem: Doğu Akdeniz, Azerbaycan-Ermenistan ve koronavirüs...
04 Ekim 2020 Pazar 17:12 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı kabinesi yarın toplanıyor! Gündem: Doğu Akdeniz, Azerbaycan-Ermenistan ve koronavirüs...

Cumhurbaşkanlığı kabinesi yarın toplanıyor! Gündem: Doğu Akdeniz, Azerbaycan-Ermenistan ve koronavirüs...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan'ın başkanlığında yarın toplanacak. Kabine toplantısında başlıca gündem maddeleri, Doğu Akdeniz'deki ve Azerbaycan-Ermenistan cephe hattındaki gelişmeler ile koronavirüsle olarak sıralandı. Toplantıda, Sağlık Bakanı Koca, yüz yüze eğitimle ilgili alınan tavsiye kararı sunacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda öncelikli gündem Doğu Akdeniz'deki gelişmeler olacak.

Yunanistan ile yapılacak istikşafi görüşmeler de toplantıda değerlendirilecek.

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN CEPHE HATTI

Kabine toplantısında Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında yaşananlar da ele alınacak. Türkiye, çatışmaların başından beri Azerbaycan'ın yanında olduğunu vurguluyor.

Kabine toplantısında ayrıca terörle mücadele ve ekonomideki gelişmeler de ele alınacak.

KORONAVİRÜSLE MÜCADELE

Kabinenin gündeminde koronavirüsle mücadele de var. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu konuda kabine üyelerini bilgilendirecek, yerli aşı çalışmalarındaki son durumu paylaşacak.

YÜZ YÜZE EĞİTİM

Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun yüz yüze eğitimle ilgili tavsiye kararını da sunacak.

Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar hazırlık ve 1'inci sınıflarla ilgili yüz yüze olan eğitimde ciddi herhangi bir sorun yaşamadık. Pazartesi günü kabine toplantısında da Bilim Kurulunun önerisi gündeme alınmış olunur. Bilim Kurulunun daha önce de düşündüğü hazırlık, 1 ve 2'nci sınıflar şeklindeydi. Muhtemelen 2'nci sınıflar 8 ve 12'ler için bununla ilgili Bilim Kurulunun önerisi var, bunu netleştirip sunmuş olacağız. Gelecek hafta daha net bir karar alma sürecine gelinirse zaten açıklanmış olur." demişti. 

<p>Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, taşınabilir dinleme ve kestirme sistemi ol

Yerli ve milli imkanlarla üretildi: TSK'ya elektronik harpte üstünlük kazandıracak

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Yerli otomobilin merkezinde inşaatın son hali görüntülendi

Osmanlı tıbbının gizli hazineleri gün yüzüne çıktı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.