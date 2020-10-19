Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Beştepe'de toplanacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak. Toplantıda, koronavirüs ile mücadele, Azerbaycan-Ermenistan cephe hattındaki durum ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler değerlendirilecek.

TRT Haber'de yer alan habere göre, toplantıda, koronavirüse karşı aşı ve ilaç çalışmalarında gelinen son durum masada olacak. Salgın ile mücadelede ek tedbir alınıp alınmayacağı değerlendirilecek.

Yeni doğalgaz rezervinin keşfinin ekonomiye yansımaları da değerlendirilecek.

Hem yurt içi hem de sınır ötesindeki terörle mücadele de ele alınacak.

Ersin Tatar'ın cumhurbaşkanı seçilmesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yeni bir dönem başladı. Seçimlerin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler başta olmak üzere Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de toplantının gündeminde.

Karabağ'daki son durumun da ele alınacağı toplantıda, Azerbaycan ordusu'nun Ermenistan'a karşı mücadelesi de toplantıda değerlendirilecek.