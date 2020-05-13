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  3. Çukurca'da terör örgütüne ait mühimmat ele geçirildi

Çukurca'da terör örgütüne ait mühimmat ele geçirildi

Çukurca'da terör örgütüne ait mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Çukurca’da terör örgütü PKK’ya ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildiğini açıkladı.

MSB’den yapılan açıklamada, kahraman komandolarımız tarafından icra edilen operasyonlarla terör örgütünün inlerine girmeye devam edildiği vurgulandı. Bu kapsamda Hakkari/Çukurca’da devam eden arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK’ya ait mağara içerisinde; 9 adet 81 mm’lik havan mühimmatı, 10 adet RPG-7 antitank mühimmatı, 200 adet doçka mühimmatı,1 adet EYP, 3 adet roket sevk fişeği, 5 adet MP-8 havan tapası, 1 torba barut ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Mühimmat ve malzemeler ile tespit edilen bir adet EYP, METİ timlerimiz tarafından imha edildiği kaydedildi.

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