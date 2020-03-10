Coronavirüs nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Son dakika coronavirüs açıklamaları

Türkiye'de coronavirüs nedeniyle okullar tatil edilecek mi? sorusunun yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. Son dakika coronavirüs açıklamaları gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, coronavirüs nedeni ile okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin açılamada bulundu.

CORONAVİRÜS YÜZÜNDEN OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ?

Sağlık Bakanı Koca, okulların tatil edilip edilmemesiyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ile önümüzdeki günlerde görüşüleceğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca, 'Bu salgının şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek ve şu an sadece şunu söyleyebiliriz; bu virüs tespit edilebilmiş değil" dedi. Bakan Koca, kamu personelinin bu dönemde zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmamasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir genelgesinin bugün yayınlanabileceğini belirtti. Avrupa'nın tedbir almakta geç kaldığını da söyleyen Bakan Koca, İtalya'nın şu anda büyük bir sorun yaşadığını ama Almanya ve Fransa'nın önümüzdeki günlerde daha büyük sorun yaşayacağına dikkat çekti.

Sağlık Bakanı Koca, şu şekilde devam etti:

İlk vaka 31 Aralık’ta duyuruldu. Bilim Kurulu 15 Ocak’ta rehber hazırladı.

Devamında havaalanlarında termal kameraları yerleştirdik. “Bu ne kadar gösterebilir” diyebilirsiniz. Doğru... Ama dünyada bilimin geldiği noktada yapılması gereken ilk eylemlerden birisi. Bizim başladığımız dönemde dünyada hemen hiç uygulanmıyordu.

Biz 5 Şubat'ta Çin ile bütün uçuşlarımızı durdurduk. Çin ile uçuşlarını durduran ülke yok gibiydi.

Devamında İran’da yoğunlaştığı görüldü. Çin'den gelen öğrenciler nedeniyle Kum ve Meşhed’de bu virüs yayıldı. Bu şehirler karantinaya alınmadı.

Bizzat Sağlık Bakanıyla ben de görüşerek bunu ısrarla söyledim. 'Önlem alınmıyorsa sınırları kapatıyoruz' dedik ve erken dönemde sınırları kapattık. 23 Şubat'ta kara hava dahil olmak üzere bütün sınırları kapattık.

BİRÇOK ÜLKEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Coronavirüs salgılının yayıldığı Çin, İran, İtalya gibi birçok ülkede okullar tatil edilmişti.