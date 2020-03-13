Corona virüsü Türkiye'de hangi ilde? Corona virüsü kaç kişide ve nerede görüldü?

Corona virüsü nerede, hangi ilde görüldü? sorusu milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Corona virüsü son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit gerçekleştirdikleri toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulundular. Sağlık Bakanı Koca virüsten etkilenen kişi sayısının 5’e yükseldiğini fakat bu kişilerin aynı aileden olduklarını söyledi. Corona virüsü Türkiye’de hangi ilde? sorusunun cevabı açıklandı mı? İşte cevabı…



CORONA VİRÜSÜ TÜRKİYE’DE HANGİ İLDE?

Fahrettin Koca kendisine iletilen “Corona virüsü olan hastaların bulundukları şehri açıklayacak mısınız?” sorusuna şu cevabı verdi:

“Şimdi bulundukları şehri açıklayabiliriz. Ama burada önemli olan şunun olduğunu düşünüyorum. Bir, bu hastaların izole olup olmadıkları. Tedavilerin yapılıp yapılmadığı. Karantina altına alınıp alınmadığı. Bununla ilgili herhangi bir tereddütün olmaması gerektiğini söylemek istiyorum. Bugün X şehir olabilir. Yarın başka bir şehir olabilir. Dolayısıyla yarın belki başka şehirleri açıklamış olacağız. Her gün bu şehirde de görüldü, şu şehirde görüldü gibi bir yaklaşımın doğru olmadığı kanaatindeyiz. Bunun da sizin için çok faydalı bir bilgi olmadığını düşünüyorum.”

CORONA VİRÜS VAKA SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İlk 2 vakamızla aynı temas çevresi, aynı aile içinde 3 yeni tanı daha koyduk. 5 vakanın tamamı doğrudan bağlantılı." dedi.

Koca, kamuoyuyla paylaştığı ikinci koronavirüs vakasının üzücü olmakla birlikte ihtimal dahilinde olduğunu söyledi. Koca, "Kesin olarak bekleniyordu diyemeyiz fakat virüsü yurt dışı üzerinden alan hastamızın temas içinde olduğu çevreyi 'sonuç böyle olacak' varsayımıyla en başta gözetim altına almış, olası bulguları takibe başlamıştık." diye konuştu.

Yeni vakanın bu çemberin içinde yer aldığına işaret eden Koca, tüm değişkenlerin, olası tüm temasların tespitinin mümkün olmadığını ancak bu iki vakanın belli bir sınır içinde ortaya çıktığını ifade etti.

Koca, "Bu bilgiden varacağımız sonuç açıktır, mücadelemizin bir üstünlüğü var. Mevcut tabloda yayılımın olası sınırlarını biliyoruz. Başarımız tek tek hasta veya şüphelileri izole etmenin ötesine gidebilir. 10 Mart itibarıyla olayın Türkiye'deki seyri eldeki veriler baz alınırsa diğer ülkelere kıyasla bir avantaj sunmaktadır. Tedirgin olmamalıyız. Sağduyulu ve rasyonel olmalıyız. Bulaşıcı bir hastalıkla duygular değil ancak akıl mücadele edebilir." dedi.

İnsanlığın salgınlarla ilk kez karşılaşmadığına dikkati çeken Koca, Dünya Sağlık Örgütü'nün benzer bir tabloyu yaklaşık 20 yıl önce de ilan ettiğini anımsattı. Koca, tedbirler, toplumsal sağduyu ve bilincin pek çok sorunun üstesinden geldiğini vurguladı.

YENİ TEDBİRLER

Tedbirler noktasında olaylardan hep daha ileride olduklarını belirten Koca, dün yapılan zirvenin de bunun bir örneğini oluşturduğunu söyledi. Koca, yeni alınan tedbirleri de şöyle sıraladı:

"Hastanelerimize ziyaretçi kısıtlaması getiriyoruz. Mesai saatleri içerisinde ziyaretçi kabul edilmeyecek, mesai saatleri dışında sadece bir kişiye izin verilecek. İlaçlarını raporla alan yaşlılarımız rapor süresi dolduğunda hastaneye tekrar başvurmadan ilacını doğrudan alabilmeyi- Aile ve Çalışma Bakanlığımız ile bu konuyla ilgili görüşüldü ve önümüzdeki bir iki gün içinde bu konu ile ilgili bakanlık bir yaklaşımı devreye sokmuş olacak. Kamu çalışanlarından kronik hastalığı olanlar kolaylıkla izne ayrılabilecek. Bugün bu anlamda bir genelgede yayınlanmış oldu. Mart ve nisan aylarında düzenlenecek ulusal ve uluslararası bilimsel açık ya da kapalı toplantı, kongre, konferans gibi etkinlikleri geçici bir süreyle ertelemiş oluyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında dün 5 saat süren, kapsamı çok geniş tutulan bir toplantı yapıldığını ve katılımcı sayısının 40'ın üzerinde olduğunu anımsatan Koca, toplantıda, kamuoyuna yansıyan tedbirler dışında ileriye dönük pek çok tedbirin konuşulduğunu söyledi.