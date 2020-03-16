Corona virüsü aşısı bulundu mu? Son dakika corona virüs aşı gelişmeleri

Son dakika corona virüs aşı gelişmeleri binlerce vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Corona virüsü aşısı bulundu mu? sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. Tüm dünyaya yayılan corona virüsü ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Ülkemizde de rastlanan ve şu ana kadar 18 vakanın görüldüğü corona virüsü için aşı çalışmaları devam ediyor. Son dakika haberlerine göre, corona virüsü aşıları için deneme süreci bugün başlıyor.

CORONA VİRÜSÜ AŞISI BULUNDU MU?

Amerikan AP haber ajansının ABD'li hükümet yetkililerine dayandırdığı haberinde, Ulusal Sağlık Enstitülerince fonlanan aşı testinin Seattle'daki Kaiser Permanente Sağlık Araştırma Enstitüsünde yapılacağı ifade edildi.

Testin 45 yaşındaki sağlıklı bir kişiye uygulanacağını aktaran yetkililer, bu kişiye virüs bulaşma riskinin bulunmadığını ve testin sadece aşının yan etkilerini test edeceğini bildirdi.

EN AZ 8 AYA İHTİYAÇ VAR

Yetkililer, koronavirüs salgınına yakalanan hastalarda kullanılacak bir aşının geliştirilmesinin sekiz ay ile bir yıl arasında sürebileceğine dikkati çekti.

Koronavirüs yayılmaya devam ederken birçok ülke aşı geliştirme çabasına girmiş durumda.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada 156 binden fazla kişi Çin'in Wuhan kentinde başlayan salgına yakalandı.

Kovid-19'a yakalanan 5 bin 800 kişi ise yaşamını yitirdi.