13 Aralık 2020 Pazar 03:16 | Son Güncelleme:
Çöpe atılan bayrağı evlerine astılar... Biri doktor diğeri polis olmak istiyor
Van'da hurda kağıt toplarken çöpte buldukları Türk bayrağını evlerinin baş köşesine asıp her gün öpen iki kardeşten Yunus göz doktoru, Argeş ise polis olmak istiyor.
Van’da hurda toplarken çöpte buldukları Türk bayraklarını alarak evlerinin duvarına asan, Yunus (14) ve Argeş Duman (13) EBA’ya bağlanarak uzaktan eğitimlerini sürdürürken, boş vakitlerinde de hurda toplamaya devam ediyorlar. Kardeşlerden Yunus okuyup göz doktoru olmak istediğini söylerken Argeş de “Polis olmak istiyorum. Kötü adamları bulup cezalandıracağım, iyi adamları da kurtaracağım” dedi.
HEM OKUL HEM ÇALIŞMA
Yunus, Bostaniçi Anadolu Lisesi’nde 9’uncu sınıfta, Argeş ise 8’inci sınıfta okuyor. Yüz yüze eğitime ara verilmesi nedeniyle iki kardeş, sabah ailelerine katkıda bulunmak için atık malzeme topluyor.