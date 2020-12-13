Çöpe atılan bayrağı evlerine astılar... Biri doktor diğeri polis olmak istiyor

Van’da hurda toplarken çöpte buldukları Türk bayraklarını alarak evlerinin duvarına asan, Yunus (14) ve Argeş Duman (13) EBA’ya bağlanarak uzaktan eğitimlerini sürdürürken, boş vakitlerinde de hurda toplamaya devam ediyorlar. Kardeşlerden Yunus okuyup göz doktoru olmak istediğini söylerken Argeş de “Polis olmak istiyorum. Kötü adamları bulup cezalandıracağım, iyi adamları da kurtaracağım” dedi.

HEM OKUL HEM ÇALIŞMA



Yunus, Bostaniçi Anadolu Lisesi’nde 9’uncu sınıfta, Argeş ise 8’inci sınıfta okuyor. Yüz yüze eğitime ara verilmesi nedeniyle iki kardeş, sabah ailelerine katkıda bulunmak için atık malzeme topluyor.