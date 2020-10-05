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  • Çocuklarını canlı yayın yaparak dövmüştü... İfadesi ortaya çıktı
05 Ekim 2020 Pazartesi 10:10 | Son Güncelleme:

Çocuklarını canlı yayın yaparak dövmüştü... İfadesi ortaya çıktı

Çocuklarını canlı yayın yaparak dövmüştü... İfadesi ortaya çıktı
AA

Mersin'de, 18 yaşından küçük 4 çocuğunu dövdüğü görüntüleri sosyal medyada canlı yayın yaparak paylaşan baba, tutuklanarak ceza evine gönderilmişti. Baba H.Y., emniyetteki ifadedesinde, olayı kendisini terk ettiğini öne sürdüğü eşi Z.Y. ile barışmak için gerçekleştirdiğini beyan etti.

Mersin'de, çocuklarını darbettiği anları sosyal medyada yayımlanan baba cezaevine gönderilmişti. Baba H.Y'nin emniyetteki ifadesinde, olayı kendisini terk ettiğini öne sürdüğü eşi Z.Y. ile barışmak için gerçekleştirdiğini beyan ettiği öğrenildi.

AA'da yer alan habere göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, bir babanın çocuklarını darbettiği anların sosyal medyadan yayımlanması üzerine soruşturma başlatıldı. Kimliği tespit edilen baba H.Y. evine giden ekiplerce gözaltına alındı.

Evdeki yaşları 16, 13, 9 ve 7 olan dört kardeş, koruma ve bakım altına alınmak üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen baba H.Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

SOSYAL MEDYADA YAYIMLADIĞI GÖRÜNTÜLERİ ÇOCUĞUNA ÇEKTİRMİŞ

Öte yandan baba H.Y'nin emniyetteki ifadesinde, olayı kendisini terk ettiğini öne sürdüğü eşi Z.Y. ile barışmak için gerçekleştirdiğini beyan ettiği öğrenildi.

Baba H.Y. ifadesinde, sosyal medya hesabında canlı yayımladığı görüntüleri 7 yaşındaki en küçük çocuğuna çektirdiğini itiraf etti.

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