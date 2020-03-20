Çin'de yeni bir vaka yok, hepsi yurtdışı kaynaklı

Aralık ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19)’un ilk çıktığı yer olan Çin’in Hubei eyaletinde 4 ay sonra ilk kez yeni vaka görülmedi. Ülkede dün görülen 34 yeni vakanın tamamının yurt dışı kaynaklı olduğu açıklandı.

AMERİKA VİZELERİ DURDURDU



ABD yönetimi, bazı ülkelerdeki vize hizmetlerini geçici olarak askıya aldığını duyurdu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, hangi veya kaç ülkenin askıya alındığını belirtmedi. ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nden yapılan sosyal medya paylaşımında “Türkiye’deki rutin konsolosluk hizmetleri, ikinci bire duyuruya kadar geçici olarak durdurulmuştur. Sadece gerekli koşulları karşılayan kişilere yönelik olmak üzere acil/insani vize hizmetlerine Ankara ve İstanbul’da sınırlı devam edilecektir” denildi.

İRAN’DA 10 DAKİKA BİR KİŞİ ÖLÜYOR



İran’da dün 149 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1284’e çıktı. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Cihanpur, ülkede her 10 dakikada 1 kişinin öldüğünü duyurdu. Sözcü, “Bir saatte yaklaşık 50 kişi koronavirüse yakalanıyor” dedi. Cihanpur, vatandaşlarını, Nevruz tatilinde yolculuk yapmamaları ve ziyaret etmemeleri konusunda uyardı.

YENİ TESTLERLE VAKA SAYISI YÜKSELDİ



ABD’de koronavirüs hastalarının sayısında son iki günde ciddi artış yaşandı. Salı günü 6 bin 300 olarak açıklanan hasta sayısı 11 bin 699’a yükseldi. Ölü sayısı ise 174 oldu. Ülke genelinde test kitlerinin dağıtılmaya başlanması sayılara yansıdı. Başkan Trump, ABD’lilere ücretsiz test yapılmasını öngören yasa tasarısını imzaladı. Florida’daki 60 bin evsizin önümüzdeki 8 haftada virüse yakalanabileceği ve sokaklara daha da çok yayabileceği belirtildi.

KONGREDE İLK VİRÜS



Öte yandan Temsilciler Meclisi Florida vekili Cumhuriyetçi Mario Diaz-Balart ile Utah vekili Demokrat Ben McAdams’ın virüs testleri pozitif çıktı.

FRANSIZ BAKANDAN ‘EMBESİL’ ÇIKIŞI



Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, ‘korona’ salgınına karşı alınan önlemleri çiğneyenler için ’embesil’ ifadesini kullandı, maske stoklayanları ise ‘aşağılık ve reziller’ olarak niteledi. Kurallara uymayanların kendini küçük kahramanlar gibi gördüğünü söyleyen Fransız bakan, “Onlar sadece aptal ve kendileri için de tehdit oluşturuyor. Tehlikenin farkında olmayan bu insanlar, aptallıklarıyla yakınlarını ve ailelerinin de tehlikeye atıyor” dedi. Castaner, maske stoklayanların en ağır cezaya çarptırılacaklarını söyledi.

‘KOVİD-19 YORGUNU’ BAKAN İSTİFA ETTİ



Hollanda’da önceki gün akşam yeni tip koronavirüs (Kovid-19) oturumunda bayılan Sağlık, Refah ve Spor Bakanı Bruno Bruins istifa etti. Kamu yayın kuruluşu NOS’ta çıkan haberde, istifasının nedeninin aşırı yorgunluktan olduğu ifade edildi. Bruins çarşamba akşamı parlamentonun alt kanadını oluşturan Temsilciler Meclisi’nde Kovid-19 önlemlerinin görüşüldüğü oturum sırasında bayılmıştı. Twitter hesabından yaptığı paylaşımında Bruins, “Yoğun geçen haftaların yorgunluğuyla bayıldım, şimdi kendimi daha iyi hissediyorum” ifadesini kullanmıştı.

RUSYA’DA İLK ÖLÜM



Rusya’da ilk ölüm gerçekleşti. Moskova’da bir hastanede kalan 79 yaşındaki bir kadın öldü. Rusya’da 147 vaka bulunuyor. 118 vakanın bulunduğu Meksika’da da ilk ölüm yaşandı. Söz konusu kişinin diyabet hastası olduğu belirtildi.

YENİ BELİRTİLER: KOKU VE TAT ALMAYI ENGELLİYOR



Koronavirüs salgının bilinen semptomları dışında yeni belirtilerin ortaya çıktığı açıklandı. Frankfurter Allgemeine Zeitung’e konuşan Bonn Üniversitesi Hastanesi Viroloji Enstitüsü Başkanı Prof. Hendrik Streeck, koronavirüs hastalarının yaklaşık üçte ikisinde birkaç gün devam eden koku ve tat kaybının görüldüğü, bunun dışında hastaların yüzde 30’unda da ishal gözlendiğini söyledi. Hastaların büyük çoğunluğunun hafif semptomlar yaşadığının altını çizen virolog, virüsün SARS-1’den daha aktif yayıldığını dile getirdi.

3 ÜLKEDE TANKLAR SOKAĞA İNDİ



Çin’den sonra vaka sayısının en hızlı arttığı ve ölüm oranlarının en yüksek olduğu İtalya, İspanya ve İngiltere’de, koronavirüse karşı alınan önlemler sertleşiyor. Karantina sonrası bu ülkelerdeki market rafları boşaldı, yağma ve isyan başladı. Yaşanan bu süreçler sonrası İtalya, İspanya ve İngiltere ordularını sokağa indirerek, yağma ve isyanları bastırmaya çalışıyor. İngiltere Silahlı Kuvvetleri, koronavirüs önlemleri çerçevesinde kamu hizmetlerinin gerçekleştirilebilmesi için 10 bin ek ordu mensubunun görevde olduğunu duyurdu.

BM: ENGELLEYEMEZSEK MİLYONLARCA İNSAN ÖLÜR



Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, G20 ülkelerine koronavirüs salgınıyla mücadelede eş güdümlü, kararlı şekilde yeni adımlar atma ve gelişmekte olan ülkelere yardım etme çağrısında bulundu. Guterres, ‘’En fakir ve en savunmasız ülkeler en sert darbeyi alacak. Virüsün özellikle dünyanın en savunmasız bölgelerinde orman yangını gibi yayılmasına izin verirsek milyonlarca insan ölecek’’ dedi. Virüsün ekonomiyi de etkilediğini belirten Guterres, Uluslararası Çalışma Örgütünün virüs nedeniyle dünya genelinde çalışanların 3,4 trilyon dolar gelir kaybı yaşayabileceğini bildirdiğini söyledi.

MONAKO PRENSİ DE VİRÜSE YAKALANDI



Monako Prensi 2. Albert, corona virüs teşhisi konulan ilk devlet başkanı oldu. Avrupa’nın Kuzeybatı Akdeniz kıyılarında yer alan ve prenslikle yönetilen Monako’nın Kraliyet Sarayı’ndan yapılan açıklamada, 62 yaşındaki prensin özel dairesinde çalışmaya devam edeceği ve sağlığı ile ilgili endişe duyulacak bir durum olmadığı bildirildi. Diğer taraftan, 2. Albert’in ülkede bulunan bir hastanede uzmanlar tarafından gözetim altında tutulduğu aktarıldı.