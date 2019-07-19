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  3. Cinayetten aranan hükümlü, memleketinde yakayı ele verdi

Cinayetten aranan hükümlü, memleketinde yakayı ele verdi

Cinayetten aranan hükümlü, memleketinde yakayı ele verdi

İzmir'de kaldığı cezaevinden 2017'de firar eden hükümlü, Kırşehir'de yakalanarak cezaevine konuldu.

İzmir'de cezaevinden firar eden cinayet hükümlüsü, memleketi Kırşehir'de yakalandı.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2003 yılında işlediği cinayet nedeniyle Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırılan ve İzmir'de kaldığı cezaevinden 2017'de firar eden K.D'nin, Ankara, Kayseri ve Nevşehir'de farklı adreslerde kaldıktan sonra Kırşehir'e geldiğini belirledi.

Ekipler, Kervansaray Mahallesi'ndeki müstakil bir eve düzenledikleri operasyonda K.D'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

(AA)

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