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  3. Çin insansız yapay zekalı savaş gemisini tanıttı

Çin insansız yapay zekalı savaş gemisini tanıttı

Çin insansız yapay zekalı savaş gemisini tanıttı

Çin, JARI ismini verdiği insansız savaş gemisini tanıttı. Yetkililer geminin savaşa hazır olduğunu belirtti.

TM Dijital Haber Merkezi

Çin Gemi İnşa Endüstrisi Kurumu (CSIC) altındaki araştırma enstitüleri tarafından ortaklaşa geliştirilen insansız savaş gemisinin 15 metre uzunluğunda olduğu, bir dizi radar sistemi, füzeler ve torpidolarla donatıldığı bildirildi.

Çinli yetkililer, JARI insansız savaş gemisinin sahip olduğu radar sistemleri, füze ve torpidolar sayesinde hava savunma, gemi karşıtı ve denizaltı karşıtı görevler yapabileceğini aktardı.

Yetkililer, JARI'nın uzaktan kontrol edilebileceğini ya da gemide kullanılan yapay zekâ sayesinde, bağımsız bir şekilde gezinerek ve savaş faaliyetlerinde bulunabileceğini açıkladı. Yetkililer ayrıca,  otonom bir sürü oluşturmak için diğer yapay zekâ donanımlı askeri varlıklar ile de işbirliği yapabileceğini belirttiler.

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