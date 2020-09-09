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  3. CHP'ye idam tepkisi! 'MHP'nin teklifiyle paniğe kapıldılar'
09 Eylül 2020 Çarşamba 02:40 | Son Güncelleme:

CHP'ye idam tepkisi! 'MHP'nin teklifiyle paniğe kapıldılar'

CHP'ye idam tepkisi! 'MHP'nin teklifiyle paniğe kapıldılar'

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin idamla ilgili açıklamasını eleştiren CHP'li yöneticilere tepki gösterdi.

CHP’nin MHP’nin bu teklifi karşısında paniğe kapıldığını belirten Büyükataman, “Anlaşılmaz olan ise CHP’nin Türk milletinin haklı beklentilerini dile getiren Sayın Genel Başkanımızın idamla ilgili talebine karşı yaklaşımlarıdır. Karşı çıkışlarının sebeplerini kamuoyu ile paylaşmak CHP’nin ve ipiyle kuyuya inen ortaklarının görevidir” dedi.  

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