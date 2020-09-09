CHP'ye idam tepkisi! 'MHP'nin teklifiyle paniğe kapıldılar'

CHP’nin MHP’nin bu teklifi karşısında paniğe kapıldığını belirten Büyükataman, “Anlaşılmaz olan ise CHP’nin Türk milletinin haklı beklentilerini dile getiren Sayın Genel Başkanımızın idamla ilgili talebine karşı yaklaşımlarıdır. Karşı çıkışlarının sebeplerini kamuoyu ile paylaşmak CHP’nin ve ipiyle kuyuya inen ortaklarının görevidir” dedi.