CHP'nin "Yerli Plazma Üretim Merkezi" iddialarına yanıt

Ethem Sancak’ın Silivri’deki plazma kan yatırımı için bugün İstanbul milletvekili Tülay Kaynarca mecliste basın toplantısı düzenleyerek açıklama yaptı.

Silivri'de yapılacak dev yatırımla ilgili konuşan Kaynarca, yatırımın sağlıktaki en büyük yerlileşme adımı olduğuna dikkat çekti.

Yerli Plazma Üretim Merkezi'yle yıllık 400 milyon avroluk ithalatın önüne geçileceğini aktaran Kaynarca, 400'ü aşkın kişinin de istihdam edileceğini belirtti.





"1980’lerden beri kurulması için uğraşılan, sağlık gibi stratejik bir alanda önemli bir ‘dışa bağımlılık kaleminden’ bizi kurtaracak bir yatırım" diyen Kaynarca, yatırımla ilgili şu bilgileri verdi:

"Sağlıkta en çok ihtiyaç duyulan, en yüksek maliyetli 4 ana plazma ürün bu tesiste üretilecek. Model alınan Almanya örneklerine de bakıldığında proje çevre kirliliği oluşturmuyor. Tesis ise yeşil alan dikkate alınarak tahsis edilen alanın 5’te 1’ine inşaa edilecek."

"ARTIK TÜRKİYE'DE ÜRETİLECEK"

Yıllık milyonlarca dolarlık ithalat yapılarak yurtdışından alınan plazma ilaçların artık Türkiye'de üretileceğini söyleyen Tülay Kaynarca, "Bedelsiz tapu devri değil, yatırım karşılığı arsa tahsisi. Dünyada 13 adet var. Silivri, 4.5 milyarlık bir yatırıma kavuşacak." ifadelerini kullandı.