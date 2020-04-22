CHP'li Suat Özçağdaş'tan itiraf gibi ifade! Kaftancıoğlu hakkında da suç duyurusu

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evini fotoğraflarken polise yakalanan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş emniyete ifade vermemiş, kelimenin tam anlamıyla itiraflarda bulunmuş.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada zanlı Suat Özçağdaş'ın ifadesinde neler söylediği ortaya çıktı.

"BAŞKALARIYLA DA PAYLAŞTIM"

Fahrettin Altun'un avukatı Sezgin Tunç'un aksam.com.tr'ye yaptığı açıklamaya göre, Özçağdaş ifadesinde "Altun'un evine ait fotoğrafları çekip başkalarıyla paylaştığını" söyledi.

Özçağdaş'ın fotoğrafları kim ya da kimlerle paylaştığı ise soruşturma sonucu netlik kazanacak.

"KAÇAK İNŞAAT YOKMUŞ"

CHP'li Suat Özçağdaş'ın "kaçak inşaat" iddiasına ilişkin ifadeleri de kayıtlara geçti.

Fahrettin Altun'un evini fotoğrafladığını itiraf eden Özçağdaş, ifadesinde "söz konusu alanda kaçak inşaat olmadığını gördüm" demiş.

KAFTANCIOĞLU'NA DA SUÇ DUYURUSU

Kamuoyunda büyük infial oluşturan skandal taciz olayına ilişkin Fahrettin Altun'un yanı sıra eşi Fatmanur Altun da şikayetçi oldu.

Ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın "parti tarafından görevlendirildiğini" itiraf eden CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.