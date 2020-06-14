CHP'li belediyeye emekçilerden isyan

SONER KAN



Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın talimatıyla 31 Mart 2019’da yapılan yerel seçimlerin ardından sözleşmeleri feshedilerek işine son verilen çalışan sayısı 2 bini aştı. Memur-Sen’e bağlı Bem-Bir Sen, söz konusu işçiler üyesi olmamasına rağmen onlara sahip çıktı; çalışanlar için meydanları doldurdu. Adana’da Uğur Mumcu Meydanı’nda bir araya gelen işçiler, ‘Zalimlere ‘Dur’ De’ ve ‘Kahrolsun Emek Hırsızlığı’ sloganları attı.

‘ZULÜM RAPORU’

Adana Büyükşehir Belediyesi’nde işten çıkartılan hiçbir çalışanın, sendikalarının üyesi olmadığına dikkat çeken Bem-Bir Sen Genel Başkanı Levent Uslu, “Buraya hak ve hukuk, birilerine sendika dersi vermeye geldik. Ne var ki, bazı kafalardaki emek düşmanlığına denk gelen virüsü temizlememiz mümkün olmuyor” dedi. Uslu, kendi deyimiyle CHP’li belediyelerin ‘zulüm raporu’nu da açıkladı. Uslu, 31 Mart 2019’da yapılan yerel seçimlerden bu yana Adana’da 2 bin, kişinin işten çıkartıldığını belirtti.

PARTİCİLİK VİRÜSÜ KORONADAN BETER!



Uslu, “Partizanlık virüsü bulaşan, emek düşmanlığı bakterisi taşıyan zihinlerin gerçekleştirdiği tahribat, sanılandan büyük, tahmin edilenden derin, telafi edilebilir olmaktan uzak. Bu virüs, koronadan beter” diye konuştu.

