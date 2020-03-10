Cezaevinde diploma dönemi başlıyor! Lise ve mesleki eğitim merkezleri açılacak

Bakan Gül, “Cumhuriyet tarihinde ve infaz kurumu tarihinde de ilk defa bir mesleki eğitim merkezi açılmış olacak” dedi. Bakan Selçuk “Cezaevlerinde 309 mesleki eğitim merkezinin kurulması, binlerce meslek sahibi olabilecek kişi demektir” dedi.

PROTOKOLÜN DETAYLARI



• Annesinin yanında kalan 3-6 yaş grubu çocukların kişisel, sosyal ve mesleki gelişimleri sağlanacak.

• Okul öncesi, lise, mesleki eğitim merkezi ya da şubelerinin açılması, mesleki eğitim merkezlerinde lise diplomasına erişim programlarına katılım teşvik edilecek.

• Halk eğitimi merkezleri tarafından kurslar ve sosyal etkinlikler düzenlenecek.

• Eğiticilere, Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu personeline ve diğer personele hizmet içi eğitimler düzenlenecek.

• Hükümlü ve tutukluların kalfalık, ustalık, usta öğreticilik belgesi ve diploma sahibi olmaları sağlanacak.

• Ceza infaz kurumlarında 9-10-11 ve 12. sınıflara devam edemeyen çocuk ve gençler için Ceza İnfaz Kurumları içerisinde müstakil lise veya uygun görülen bir liseye bağlı şubeler açılacak. w AA