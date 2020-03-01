'Çekilirsek sınırımıza dayanırlar'

Başkan Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi. Toplantıda önemli açıklamalar yapan Erdoğan, Suriye’de yürütülen mücadelenin anlamını hâlâ kavrayamayanların bulunduğunu söyledi. Erdoğan şöyle devam etti:

Türkiye şahlanışa geçmişken Gezi olaylarıyla başlayıp ardı arkası kesilmeden iç ve dış sıkıntılarla karşılaşmaya başladık. 15 Temmuz darbe girişimi, Türkiye’yi içeriden çökertme girişimlerinin zirvesi oldu. Netice çıkmayınca güney sınırlarımızdan terör koridoruyla kuşatmaya kalktılar. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı’yla kuşatmayı 3 noktadan kırdık. İdlib meselesi ise farklı bir şekilde kurgulanan bir konu olarak önümüze geldi. Diyorlar ki ‘Sizin orada ne işiniz var?’ Bunu diyenlere, açıkça söyledim. Dedim ki ‘Biz oraya Suriye halkının davetlisi olarak gittik ve Suriye halkı bu ‘Tamam iş bitti’ demeden çıkma niyetimiz de yok.’ Dün Sayın Putin’e de söyledim, ‘Sizin orada ne işiniz var. Eğer üs kuracaksanız üssü kurun ama bizim önümüzden çekilin, bizi rejimle baş başa bırakın. Gereğini yapalım.’

TRUMP “PUTİN’İN SURİYE’DE NE BEKLENTİSİ VAR” DİYE SORDU



Dün (önceki) gece Trump diyor ki ‘Burada Putin’in ne beklentisi var?’ Dedim ki, ‘Bunların Kamışlı’da bir petrol olayı var.’ Trump da ‘Orada petrol var mı?’ diye sordu. ‘Orada petrol var ama Deyrizor kadar değil’ dedim... Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Bizim böyle bir derdimiz yok. Bizim ne petrol ne orada toprak derdimiz var. Biz sadece bir güvenli bölgeyle sınırlarımızı teminat altına almak istiyoruz.

Suriye meselesi Türkiye için asla bir macera veya sınırlarını genişletme çabası olmadı.

YARIN ÜLKEMİZDE MÜCADELE ETMEK ZORUNDA KALIRIZ



BUGÜN Kamışlı’da, Resulayn’da, Tel Abyad’da, İdlib’de vermediğimiz savaşı, Allah göstermesin yarın Şırnak’ta, Mardin’de, Şanlıurfa’da, Gaziantep’te, Hatay’da vermek zorunda kalırız. Senaryonun asıl hedefi Suriye değil, Türkiye’dir. Bugün Suriye’yi fiilen üçe bölenlerin, Türkiye’nin bütünlüğüne saygı göstereceğini düşünmek gafletten öte bir durumdur. Sadece Suriye’de donatılmış bölücü terörist sayısı 40 ila 60 bin arasında ifade ediliyor. Suriye’de verdiğimiz mücadeleyi başarıyla sonuçlandıramazsak bu teröristler ülkemize yönelecek. Terör örgütlerine teslim mi olalım, ülkemize düşman rejime boyun mu eğelim? Bölgemizde her yerde evinden, yurdundan olanların gidecek yerleri var, en azından Türkiye var. Peki bizim evimizden, yurdumuzdan olduğumuzda gidecek yerimiz var mı? Benim yok, sizin de olmadığına inanıyorum. Öyleyse hangi mücadeleyi vermemiz gerekiyorsa verececeğiz.



MERKEL’E “MÜLTECİLERİ ALIN 100 MİLYON EURO VERELİM” DEDİM



Merkel’e ‘Gelin destek verin, mülteci konutlarını yapalım’ dedim. ‘En fazla 25 milyon euro vereyim’ dedi. Ona da ‘kabul’ dedik. Ama olmadı. Aradım tekrar şansölyeyi. ‘Para hazır’ dedi. ‘Paranız buraya gelmiyor’ dedim. ‘Eğer bunu verecekseniz verin, vermeyecekseniz, mültecileri biz size gönderelim, 25 değil, size 100 milyon euro verelim’ dedim. ‘Ben onu da istemem’ dedi.



ORADAN ÇIKARSAK, PROJELERİNDEN VAZGEÇİP BİZİ Mİ ALKIŞLAYACAKLAR

Bir an için ‘Suriye’de ne işimiz var?’ diyenlere hak verip oradan çıktığımızı düşünelim. Yarın sabaha daha güvenli, huzurlu, mutlu mu uyanacağız? Herkes tüm projelerinden vazgeçip bizi mi alkışlayacak? Türkiye etrafındaki kuşatma kalkacak ve herkes bize destek için seferber mi olacak? Yoksa Türkiye’yi yola getirdiğini düşünenler, karşımıza yeni talepler mi çıkacak?



İNANMAMIŞLARDI, KAPILARI AÇTIK VE BİZ BU KAPILARI KAPATMAYACAĞIZ

Aylar önce, ‘kapıları açmak zorunda kalacağız’ dedik. Rahatsız oldular, inanmadılar. Biz de dün ne yaptık? Kapıları açtık, bu sabah itibarıyla yaklaşık 18 bin oldu, kapıları zorlayıp geçenler. Bugün 25-30 bini bulabilir. Biz bu kapıları bundan sonraki süreçte de kapatmayacağız.



HERKES ARADI, BİR TEK O ARAMA LÜTFUNDA BULUNMADI



Liderlerle görüşmelerim oldu. Ana muhalefetin başı hariç. O arama lütfunda bulunmadı. Neymiş ‘Ben onu arayacakmışım.’ Ben seni niye arayayım ya? Dünya bizi arıyor, sen de bizi ararsın biz de sana bütün detaylarıyla her şeyi veririz. Aklı ve vicdanı olan herkes için bu soruların cevabı bellidir. Milletimiz bu meseleyi çözdüğü için mücadelemize destek veriyor.



TÜRKİYE TARİHİ VE HAYATİ BİR MÜCADELE İÇİNDEDİR



Başkan Erdoğan, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. “Türkiye, bugünü ve geleceği bakımından tarihi ve hayati bir mücadele içerisindedir” diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

Neticeleri en az 100 yıl önceki kadar büyük olacak bir mücadeleden, ülkemizin ve milletimizin menfaatlerini koruyarak zaferle çıkmak için gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mücadeleden bir an geri kaçarsak, çok daha büyük bedeller ödeyeceğimizin bilinciyle hareket ediyoruz. Bu büyük mücadeleyi verirken, kanlarıyla bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Türkiye haklı mücadelesinden hiçbir zaman geri durmayacaktır. Hiçbir şehidinin kanını yerde bırakmayacaktır. Hiçbir ihaneti unutmayacaktır. Milletimiz yanımızda olduğu sürece her zorluğun üstesinden gelecek, ülkemizi köşeye sıkıştıracağını zannedenlere tarihi bir ders vereceğiz.”