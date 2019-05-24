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  3. Çankırı'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Çankırı'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Çankırı'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Çankırı'da etkili olan dolu araç, çatı ve tarım arazilerine zarar verdi.

Kızılırmak ilçesi çevresindeki bazı köylerde saat 16.00'da başlayan sağanak, yerini ceviz büyüklüğündeki doluya bıraktı.

Bazı sürücüler araçlarını battaniye sararak doludan korumaya çalıştı, 15 dakika süren dolu nedeniyle tarım arazilerinde, araç ve çatılarda hasar meydana geldi.

Karadibek köyü sakinlerinden Emre Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, dolunun hasara yol açtığını belirterek, "Araba camları, çatılardaki kiremitler de kırıldı. Dolu yağışı Dedeköy, Bozkır köyü civarından başladı. Daha sonra Karadibek, Ayanpınar, Boyacıoğlu, Kapaklı köylerine yağdı. Buğday, arpa ekili tarlalarımız tamamen yerle bir oldu." diye konuştu.

(AA)

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