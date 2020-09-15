15 Eylül 2020 Salı 17:05 | Son Güncelleme:
Çanakkale'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor
AA
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Kavakköy yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kavakköy yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bunun üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.
Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.