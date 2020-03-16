Camiler kapatıldı mı? Camilerde cemaatle namaz kılınacak mı?

Camilerde namaz kılınacak mı? sorusu ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Diyanet İşleri Bakanı Ali Erbaş konu ile ilgili açıklama yaptı. Cami ve mescitlerde cemaatle ara verileceğini duyurdu. Ezan okunacak, cami açık olacak.



Cemaatle Namazlara Ara Verildi!

CAMİLERDE NAMAZ KILINACAK MI?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş konu ile ilgili açıklama yaptı. Ali Erbaş'ın açıklaması:

İnsanların toplu halde bulundukları ortamlar virüsün yayılımı için uygun ortamlar olarak görülüyor. Yüksek risk oluşuyor. Ülkemizde vaka sayısının artması ile birlikte, kamu otoriteleri kapsamında birçok organizasyon iptal edilmiştir. Bu durum dikkate alındığında, camide cemaatle namaz kılınması ile birlikte riskin artabileceği anlaşılmaktadır. Bu itibarla insanları tehlikeye atacak durumlara din izin vermez. Peygamber Efendimiz veba hastalığı çıkarsa oraya girmeyin diyerek karantinaya dikkat çekmiştir. Bulaşıcı hastalık taşıyan bir kişi sağlam kişinin yanına gitmesin diyerek önlemin gereğini vurgulamıştır. Bu durumlarda namazların evde kılınmasına dair uygulamalar biliniyor. İslam alimleri toplu halde eda edilen ibadetlere sağlıklı olmanın yanı sıra başkasına zarar vermemenin gerekli olduğunu ifade etmiştir. Koronavirüs riski kalkana kadar Cuma namazına cemaatle kılınmasına ara verilmiştir.

UMREDEN DÖNEN YOLCULARLA İLGİLİ AÇIKLAMA!

Umreden gelen son 6 bin kişi ile ilgili Sağlık Bakanlığımızın kararları devam etmektedir. Sağlık Bakanımız bunu defalarca açıkladı. Sadece umreden gelenler değil, dünyanın dört bir yanından gelenlerin 14 gün evde kalmaları gerektiği ve ziyaretçi almamaları gerektiği söylendi. Bakanlığımız bunu en güzel şekilde takip etti. Umreciler arasından bir kişinin bu virüsü taşıdığı ortaya çıktıktan sonra bu karantina kararı alındı. Devam ediyor.