  • $7,5575
  • 8,9826
  • 473.93
  • 1111.96
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
20 Eylül 2020 Pazar 20:57 | Son Güncelleme:

Çamaşır makinesi bomba gibi patladı

Çamaşır makinesi bomba gibi patladı
AA

Bakırköy'de bir evdeki çamaşır makinesi büyük bir gürültüyle patladı. Patlama sonrası çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bakırköy’de arızalanan çamaşır makinesi nedeniyle bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

AA'nın haberine göre,  Gülistan Sokak'ta 3 katlı binanın giriş katında bulunan dairedeki çamaşır makinesi, çalıştığı sırada büyük bir gürültü ile patladı.

Patlama sonucu evde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü.

<p>Terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlar sonucu Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesin

MSB: 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

20 Eylül altın fiyatları güncel, anlık ne kadar oldu?

Kıskançlıklara maruz kalabilirsiniz! 21 Eylül 2020 burç yorumları

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.