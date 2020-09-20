Çamaşır makinesi bomba gibi patladı

Bakırköy’de arızalanan çamaşır makinesi nedeniyle bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

AA'nın haberine göre, Gülistan Sokak'ta 3 katlı binanın giriş katında bulunan dairedeki çamaşır makinesi, çalıştığı sırada büyük bir gürültü ile patladı.

Patlama sonucu evde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü.