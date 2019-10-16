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  3. Çalışkan: İstanbul'da kuş uçurtmayacağız

Çalışkan: İstanbul'da kuş uçurtmayacağız

Çalışkan: İstanbul'da kuş uçurtmayacağız

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün geliştirdiği Mobil Emniyet Teknoloji projesi kapsamında ödül almaya hak kazanan 333 polise ödül verildi.

İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan yaptığı konuşmada Barış Pınarı Harekatı’nı dünyanın seyrettiğini belirterek şöyle konuştu: “Çok haklı ve çok doğru olan ülkemiz için beka meselesi olan bir operasyon yapılıyor. Bizler de bulunduğumuz yerlerde çok dikkatli olacağız. Şehrimizde kuş uçurtmayacağız. Halkın huzurunu kaçıran kişiyi gece yatağında rahat yatırmayacağız.”

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