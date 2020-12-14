Burhan: "Ankara'da ulaşım koronaya teslim oldu!"

Altındağ Belediyesi Meclis Üyesi Burhan, koronavirüsle mücadelede Büyükşehir Belediyesi’nin sınıfta kaldığını, otobüslerin ve metronun yetersiz olması dolayısıyla da vatandaşların sırt sırta yolculuk yaptıklarını söyledi.

Sinan Burhan, "Otobüs duraklarını ve metro hatlarını yerinde gördüm, Aşırı derecede bir yoğunluk var. Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş algı belediyeciliğini bıraksın, Bir an evvel metro ve otobüs sefer sayılarını artırsın. Aksi takdirde vaka sayılarını bu şekilde azaltmak mümkün değil." dedi.

"ALGI VAR, HİZMET YOK"

Burhan, Mansur Yavaş’ın 'Ulaşım İnsan Hakkı' dediğini ama otobüslerin ve metronun tıklım tıklım olduğunu söyledi. Burhan, “Algı var Hizmet yok.” ifadelerini kullandı.