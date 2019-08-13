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  3. Bulgaristan F-16'lar için ABD'ye 1,2 milyon dolar ödedi

Bulgaristan F-16'lar için ABD'ye 1,2 milyon dolar ödedi

Bulgaristan F-16'lar için ABD'ye 1,2 milyon dolar ödedi

Bulgaristan'ın, 8 adet Lockheed Martin F-16 Blok 70 savaş uçağı ve ilgili teçhizat için ABD'ye ) 1,2 milyar dolar ödediği bildirildi.

TM Dijital Haber Merkezi

Bulgaristan Savunma Bakanlığı'nın 8 adet Lockheed Martin F-16 Blok 70 savaş uçakları ve ilgili teçhizat için ABD Savunma Güvenliği İşbirliği Ajansına (DCSA) 1,2 milyar dolar transfer ettiği bildirildi.

Bakanlık konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasında, "Bu adımla, Bulgar tarafı, Bulgar Hava Kuvvetleri için yeni bir tür savaş uçağı edinme projesi kapsamında imzalanan sözleşmelerdeki taahhüdünü yerine getirdi" denildi.

Geçtiğimiz ay hükümet, Bulgar Hava Kuvvetleri'nin emekli olan MiG-29 jetleri filosunun yerini almak üzere 8 adet F-16 jetinin satın alınması için uzun süredir beklemekte olan anlaşmayı onayladı.

Bulgaristan hizmet ömürlerini tamamlayan Mig-29 ve Mig-21 uçaklarını F-16 ile değiştirmeyi planlıyor. 8 Adet F-16'nın ise 2023 yılına kadar teslim edilmesi bekleniyor.

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