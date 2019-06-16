Bu sınavı ezber yapan değil, öğrenen kazanır

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) dün sabah saat 10.15’te başladı. 2 milyon 24 bin 596 adayın başvurduğu AYT, 6 bin 450 binada, 107 bin 442 salonda uygulandı. 180 dakika süren sınavda, 295 bin 601 kişi görev aldı. AYT’de “Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1” testi 40 sorudan oluştu. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1’den 10, coğrafya-1’den 6 soru yanıtladı. AYT’nin “sosyal bilimler-2” testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluştu. Sosyal bilimler testinde tarih-2’den 11, coğrafya-2’den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer aldı. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde oldu.

15 DAKİKA KURALINA TAKILDI

Sınava girişlerde uygulanan 15 dakika kuralı nedeniyle adaylar, 10.00’dan itibaren salonlara alınmadı. Şişli’deki Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi’nde sınava geç kalan bir öğrenci ise sınava giremedi. YKS’nın üçüncü ve son oturumu olan Yabancı Dil Testi’ne (YDT) katılacak adaylar ise 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmadı. YDT’de de Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde toplam 80 soru yer aldı.

Müfredat dışı soru yok

AYT’nin bilgi ağırlıklı sorulardan oluştuğunu dile getiren eğitim uzmanları, şunları söyledi: Sınav, ezber bilgiye sahip olan öğrencinin değil, bilgileri özümsemiş öğrencinin başarılı olacağı bir sınavdı. Tartışmaya açık, hatalı sorular yoktu. Matematik ve fizik sorularının ortalama üstü zorlukta olduğu görüldü. Müfredat dışı soru bulunmamakla beraber 12. sınıf kazanımlarının ağırlıklı olduğu gözlendi. Matematik sınavının sonucu öğrencilerin sıralamalarını etkileyecektir. Sosyal -2 sınavının en kolay testinin felsefe grubu olduğunu söyleyebiliriz. Geometri sorularındaki azalma dikkat çekti.

Siyam ikizlerinin hedefi İlahiyat Fakültesi

Kahramanmaraş’ta yaşayan 18 yaşındaki siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu kardeşler, dün de AYT’de ter döktü. Ayşe Tanrıkulu, “Sınavımız güzel geçti. İnşallah İlahiyat Fakültesi’ni kazanacağız. Sınava kolay da diyemem, zor da diyemem. Ama iyi geçti” dedi.

Yine kolye ve takı krizi

Adaylar polisler tarafından aranarak ve kimlik kontrolü yapılarak içeri alındı. Ancak tüm uyarılara rağmen özellikle kadın adaylar, kolye ve takılarla gelince salona bir süre giremedi. Kadın adaylar kolye ve takıları çıkarıldıktan sonra salona alındı. Bazı erkek adaylar da anahtarlık ve diğer eşyalarla gelince salona girmek için bir süre beklemek zorunda kaldı.

Jandarmayla engelleri aştı

Gaziantep’in İslahiye İlçesi’ndeki Fevzipaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi’ne sınava girmek için tekerlekli sandalyeyle gelen engelli Erkan Bal, sınav binasına ve salona jandarmanın yardımıyla girdi. Jandarma yardımı dolayısıyla teşekkür eden Bal, hedefinin sınavı kazanmak ve bilgisayar mühendisliği okumak olduğunu söyledi.

Sınava polis yetiştirdi

Bartın’da sınav sabahı kimlikleri kaybolan adaylar Nüfus Müdürlüğü’nün yolunu tuttu. Kimliklerini çıkartan adaylar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sınava girecekleri okullara yetiştirildi. Trabzon’da ise kimliğinde fotoğrafı olmadığı gerekçesiyle sınava giremeyen kız öğrenci, polis ekiplerince motosiklete bindirilip götürüldüğü İl Nüfus Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin tamamlanmasıyla, sınava son anda yetiştirildi.

Fakülteler arası sınav maratonu

Sivas’ta Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nde AYT sınavına girmek için 1 dakika kala gelen üniversite adayı ise ilk olarak yanlış sınav binasına girdi. Görevlilerce yanlış binaya geldiği belirtilen aday, saniyeler kala koşarak sınava gireceği binaya yöneldi. Sınav binası kapılarının kapanmasına saniyeler kala ise sınava girebildi.