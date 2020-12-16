Bu fotoğraf TSK'ya kumpas için çekildi

Hrant Dink cinayetine ilişkin davada, savcılık tarafından hazırlanan esas hakkındaki mütalaada, eski FOX TV Haber Müdürü tutuklu sanık Ercan Gün’ün, cinayetin faili Ogün Samast’ın gözaltına alındığı gün elinde Türk bayrağı verilerek çekilen görüntülerini 1 Şubat 2007’de yayınlayarak cinayetin arkasında ulusalcılar olduğu algısı yaratarak Ergenekon operasyonlarına zemin oluşturduğu vurgulandı. Mütalaada, ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen Ercan Gün’ün, FETÖ’nün amaçları doğrultusunda Ogün Samast’ın Samsun İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü’nde çekilen görüntülerini yayınlayarak FETÖ’nün cinayet üzerindeki amacını gerçekleştirmeye çalıştığı kaydedildi.