  • $7,8299
  • 9,5292
  • 466.26
  • 1395.4
16 Aralık 2020 Çarşamba 02:50 | Son Güncelleme:

Bu fotoğraf TSK'ya kumpas için çekildi

Bu fotoğraf TSK'ya kumpas için çekildi

Hrant Dink cinayetine ilişkin davada, savcılık tarafından hazırlanan esas hakkındaki mütalaada, Ercan Gün'ün, Ogün Samast'ın gözaltına alındığı gün çekilen görüntülerini yayınlayarak cinayetin arkasında ulusalcılar olduğu algısı yaratarak Ergenekon operasyonlarına zemin oluşturduğu vurgulandı.

Hrant Dink cinayetine ilişkin davada, savcılık tarafından hazırlanan esas hakkındaki mütalaada, eski FOX TV Haber Müdürü tutuklu sanık Ercan Gün’ün, cinayetin faili Ogün Samast’ın gözaltına alındığı gün elinde Türk bayrağı verilerek çekilen görüntülerini 1 Şubat 2007’de yayınlayarak cinayetin arkasında ulusalcılar olduğu algısı yaratarak Ergenekon operasyonlarına zemin oluşturduğu vurgulandı. Mütalaada, ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen Ercan Gün’ün, FETÖ’nün amaçları doğrultusunda Ogün Samast’ın Samsun İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü’nde çekilen görüntülerini yayınlayarak FETÖ’nün cinayet üzerindeki amacını gerçekleştirmeye çalıştığı kaydedildi.

<h3>Bakan Akar'dan ABD'nin yaptırım kararına tepki</h3><h3>'POLİTİK GERÇEKLERE AYKIRI'</h3><p>Milli

15 Aralık Güncel Haberler

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Kafa karıştıran gölgeler! Görenler inanamıyor

Yılanın içinden çıkanlar görenleri şok etti

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.