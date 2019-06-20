Bombacıların kod adı 'misafir'

Şüphelilerin terör örgütünün illegal yapılanması DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) adına faaliyet yürüten ve molotoflu, bombalı eylem hazırlığında olan kişiler oldukları belirlendi.

Operasyona ilişkin ayrıntılar da ortaya çıktı. İzmir’deki operasyonda gözaltına alınan zanlıların kente silahlı ve bombalı eylem amacıyla gönderilecek olan teröristleri gizlemek için yer ayarladıkları ileri sürüldü. Zanlılarla görüşen örgüt elebaşlarının, eyleme hazırlanan teröristleri “misafir gelecek, iyi bakın” talimatıyla kente gönderme planı yaptıkları deşifre edildi.

Tunceli’de 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı’ndan, Tunceli’de jandarma komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Bölgede operasyonlar devam etmektedir” denildi.