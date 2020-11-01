İzmir’in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6’lık depremden en fazla etkilenen Bayraklı’da, 8 binada çalışmalar sona erdi, Rıza Bey Apartmanı, 2 bloktan oluşan Emrah Sitesi, Yağcıoğlu Apartmanı, 3 bloklu Barış Sitesi, Doğanlar Apartmanı ve Yılmaz Erbek Apartmanı’nda çalışmalar devam ediyor. Yola doğru devrilen 7 katlı Doğanlar Apartmanı’nın enkazından 10 kişi sağ, 2 kişi ölü çıkarıldı. Enkazın altında 20 kişinin olduğu tahmin ediliyor.

ELİF BEBEK ENKAZDA



Enkaz altında oldukları saptanan Ege Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan Seher Dereli Perinçek ile 4 çocuğuyla 16 saat sonra irtibat kuruldu. Enkaz altındaki eşinin sesini duyan kocası Oğuz Perinçek ve dede Bekir Dereli büyük mutluluk yaşadı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu depremden yaklaşık 23 saat sonra, saat 14.00 sıralarında Seher Dereli Perinçek ile 10 yaşındaki ikizleri Elzem ve Elif Perinçek yaralı olarak kurtarıldı. 7 yaşındaki Umut’un ise cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler, 3 yaşındaki Elif bebeğe ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

16 SAAT SOHBETLE UYUMADILAR

Bayraklı’nın Manavkuyu Mahallesi’ndeki Yılmaz Erbek Apartmanı’nın alttaki 3 katı çöktü. Yıkılmasın diye vinçlerle destek verilen apartmanın en altında yer alan marketin kasasında depreme yakalanan 3 kadının yeri AFAD’a attıkları SMS ile tespit edildi. Fadime Tolu, Gülçin Aykut Koca ve SMS atan Hülya Ömet, 16 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.Enkazda olan Tolu’ya kurtarma ekipleri “Biz devletiz abla gel” diye seslendi. Kader arkadaşı olan 3 kadının öyküsünü anlatan Gülçin Aykut Koca’nın yeğeni Ahmet Hüseyin, “Uyumamak için enkazda 16 saat sohbet etmişler” dedi.

17 SAAT SONRA HAYAT



Bayraklı’daki Barış Sitesi’nde enkaz altında kalan 62 yaşındaki Emine Eren 14 saat, Nurcan Tosun ise 17 saat sonra, enkazdan çıkarıldı. Eren’in sağlık durumunun iyi olduğu, enkazda kalan 10 yaşındaki torunu Çınar ve eşi Ünal Eren’e ulaşılmaya çalışıldığı öğrenildi. Toplam 5 kişinin enkaz altında olduğu düşünülürken, ekiplerin çalışması sürüyor. 283 sokaktaki binanın enkazından ise Erol Subaş isimli kişi çevredekilerin alkışları arasında çıkarıldı.

26 SAAT SONRA KURTARILDI



İzmir’de depremden 26 saat sonra bir mucize yaşandı. İlk 3 katı yıkılan 11 katlı Yılmaz Erbek Apartmanı’ndan Halim Sarı’yı sağ olarak çıkardı. Sarı ile ilk teması kuran Tunceli AFAD İl Müdür Cem Erdoğan, ‘Halim amcam seni almadan gitmeyeceğiz, biraz daha sabret’ sözleriyle teselli etti.

BİR AİLEDEN HABER YOK



Aydın’da yaşayan Küçükyumuk Ailesi sosyal medyadan çağrıda bulundu. Doğanlar Apartmanı’nda oturan Mert-Eda Küçükyumuk ve 2 yaşındaki çocukları Ateş’ten haber alamadıklarını belirten aile, yardım istedi.

İNCİ: ‘ABLA ELİMİ TUTAR MISIN?’



Rıza Bey Apartmanı’nın enkazında kalan 16 yaşındaki İnci Okan ve köpeği Fıstığa depremden 17 saat sonra ulaşıldı. Okan’ı kurtaran UMKE görevlisi Edanur Doğan o anları şöyle anlattı: “Abla çok korkuyorum, elimi tutar mısın” dedi. Önce elini tutup sakinleştirdim. Enkaz altında damar yolu açıp ilk müdahaleyi yaptım. 11 yıldır keman çalıyorum, yaralarım iyileşir mi diye sordu. Bacaklarımı oynatamıyorum dedi. Yarı oturur pozisyondaydaydı.”

BAKANLARDAN BUSE’YE ZİYARET



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ege Üniversitesi Hastanesi ve Özel Tınaztepe Hastanesinde tedavileri devam eden yaralıları ve enkaz altından çıkarılan Buse Hasyılmaz ile depremde kolu kırılan 8 yaşındaki Erdem Ünal’a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Hasyılmaz’ın enkazdan çıkarılan annesinin bir süre sonra hayatını kaybettiği öğrenildi. Buse Hasyılmaz’ı kurtaran Manisa Kızılay Şube Görevlisi Özlem Baran Tezel o anları şöyle anlattı: “Burada asıl tebrik edilmesi gereken kişi Buse. Krizi çok güzel yönetti.”

CAN KAYBI 39, 8’İ AĞIR 885 YARALI



Depremde can kaybı 39’a çıktı. 885 yaralıdan 667’si taburcu edildi, 218 kişinin tedavisi ise hastanelerde devam ediyor. Bölgede incelemelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Yoğun bakımda bulunan 8 hastadan 3’ünün ağır olduğunu söyleyebilirim. Depremde zarar görmüş olabileceğini düşündüğünüz yakınlarınız için bakanlığımızın 184 SABİM hattını arayın” dedi.

AFAD: 575 ARTÇI



6.6’nın ardından 40’ı 4’ün üzerinde olmak üzere, toplam 658 artçı sarsıntı yaşandı. Dün 08.31’de Seferihisar’da 5.0, 18.06’da ise 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

MSB: “8 uçak aralıksız Ankara, Diyarbakır ve Erzurum’dan 14 uçuş yaparak AFAD ve JAK’a teçhizat olaştırdı. Mehmetçik 240 çadır kurdu.”

DUALAR GÖZTEPE TARAFTARI İÇİN



Süper Lig ekiplerinden Göztepe, İzmir’de yaşanan 6.6 şiddetindeki depremde, bir dönem kulüpte staj yapan ve sarı-kırmızılı takımın taraftarı olan Ali Çağın Kaygusuz’un da enkaz altında olduğunu duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada “Dualarımız kardeşimiz Ali Çağın Kaygusuz ve enkaz altındaki tüm vatandaşlarımızla. İyi haberler almayı diliyoruz” denildi.

GÖKDELENDEN 1 İŞÇİ DÜŞTÜ



İzmir depremi, Bayraklı’da inşa edilen 151 metre yüksekliğindeki gökdeleni sarstı. Mansuroğlu Mahallesi’ndeki 151 metre yüksekliğindeki Biva Tower’ın 21’inci katında çalışan bir inşaat işçisi depremin etkisiyle hayatını kaybetti. Kopan çelik parçaları da araçların üzerine düştü.

DEPREMZEDELERE VEDA



Depremde hayatlarını kaybeden Fatma Öztemel Öztürk ile Nazmiye Doğrayan toprağa verildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de cenaze törenine katıldı. Diş hekimliği öğrencisi 27 yaşındaki Buse Demir Manisa’da, İstanbul Erkek Lisesi öğrencisi Ege Ilgaz ile Dila Yüksel ve annesi Burcu Yüksel Bornova Hacılarkırı Mezarlığı’nda Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kıldırdığı cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop da 58 yaşındaki Ayşe Melahat Köse’nin cenazesine katıldı.

BU BİNA İZMİRLİYE MEZAR OLDU



Enkazından kurtarma çalışmaları devam eden Rızabey Apartmanı’nın çökmeden önceki halinin fotoğrafları ortaya çıktı.

İKİZLER ARANIYOR



Rıza Bey Apartmanı’nda Buse ve İnci kurtarılırken Çağrı ve Sayra Alpgündüz isimli ikizlerin enkaz altında oldukları öğrenildi. İkizlerin bulunması için çalışmalar sürüyor.



TSUNAMİ TEKNE BIRAKMADI



Sığacık’ta engelli bir kişinin hayatını kaybettiği tsunami faciasının izleri gün ağarınca ortaya çıktı. Denizde yan yatan tekneler ve suların geride bıraktığı çamur içerisindeki sokaklar facianın boyutunu gözler önüne serdi.

Kızılay tarafından 17 mobil ikram aracından vatandaşlara kesintisiz çay, kahve, çorba ve yemek servisi yapılıyor.

DEVLETİMİZ BİZİ HİÇ YALNIZ BIRAKMADI



Depremin ardından büyük korku yaşayan vatandaşlar AFAD ve Kızılay’ın kurduğu çadırlarda geceyi geçirdi. Depremzede Ahmet Erkutlu, “67 yaşındayım. İlk defa böyle bir depremle karşılaştım. Şu an binalara girmek istemiyoruz. Risk yüksek. Bu yüzden eşim ve kızımla çadırlarda kalıyoruz. Sanırım 5-6 gün burada kalacağız” dedi. Deprem anında büyük panik yaşandığını söyleyen Murat Güler de, “Kardeşim bir rahatsızlık geçirdi, iyileşti. Bu yüzden deprem anında kurban kesiyorduk. Şunu belirtmek isterim ki, devlet burada. Askeriyle, polisiyle, devletin bütün birimleri burada. İzmir yalnız olmadığını, sahipsiz olmadığını gördü” dedi.

İZMİR KISA SÜREDE AYAĞA KALKACAK



Depremzedeleri ziyaret etmek için İzmir’e giden Başkan Erdoğan, yıkılan binaların en kısa sürede yapılıp teslim edileceğini söyledi. Kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Erdoğan, İzmir’e gitmeden önce AK Parti Van 7. Olağan İl Kongresinde yaptığı konuşmada, İzmir’deki depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diledi. “Devletimiz tüm kurumlarıyla İzmirli kardeşlerimizin imdadına koştuk” diyen Erdoğan, ülkenin en doğusundan en batısına tehlikeli bir deprem kuşağı altında olduğunu hatırlattı.

YENİLERİNİ YAPACAĞIZ



Uzun yıllar bu ülkeye hakim olan vesayetçi zihniyetin en çok ihmal ettiği alanlardan birinin de afetlere dayanıklı yapı inşası olduğunu söyleyen Erdoğan, Van’dan İzmir’e gitti. AFAD Koordinasyon Merkezi’nde yetkililerden brifing alan Erdoğan, ardından açıklamalarda bulundu: “103 vatandaşımız enkazdan kurtarıldı. Bölgeye 35 adet mobil baz istasyonu sevk edilmiş olup, 25 adeti burada kurulmuş durumda . Enkaz kaldırma çalışmalarımız devam ederken bir taraftan da nerede rezerv alan var, bu çalışmaları yapıp Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız buralarda hemen süratle adımları atacak. Evleri yıkılan vatandaşlarımız için en kısa sürede bu evler yapılıp, vatandaşlarımızın da buralara taşınmasını inşallah sağlamış olacağız. Bu süre içerisinde kiralık ev bulan vatandaşlara kiraları ödenecek. Zarar gören eşyaların bedelleri de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ödenecek.”

YURTLAR HALKIN HİZMETİNDE



“Bunu Elazığ’da da yaptık, Malatya’da da yaptık, bu tür depremlerin olduğu yerlerde bunların hepsini yaptık. Burada da aynı şekilde bunu yapmak suretiyle bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Eğitimi 1 hafta ara verildi, bir hafta sonra tekrar değerlendireceğiz. Vatandaşlarımız ‘Biz öğrenci yurtlarında kalabiliriz’ demeleri halinde, buralarda da kendilerini misafir etme imkanımız var.”

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Rıza Bey ve Doğanlar Apartmanı’ndaki çalışmaları inceledi.



YARALARINIZI SARMADAN BURADAN GİTMEYECEĞİZ



AFAD İzmir Koordine Merkezinde açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum ‘’Bakanlığımız bütün binalara girmek suretiyle hasar tespit çalışmalarını yapacaklar. Evlerine giremeyenlere eşya yardımı yapılacak. Zarar gören vatandaşlarımıza taşınma ve kira yardımı sağlanacak’’ diyerek şunları kaydetti:

6049 PERSONEL SAHADA



“Sahada fiilen arama, kurtarma, sağlık, psikososyal destek ve insani yardım için toplam 6 bin 49 personel ile 836 araç ve 20 arama köpeği görev yapıyor. 17 binada yıkım gerçekleşmişti şu an arama kurtarma faaliyetleri 8 binada devam ediyor. 9 binada arama kurtarma faaliyetleri sonlandırıldı. AFAD, Kızılay ve belediyeler bölgeye çadır yiyecek gibi destekleri sürekli sağlamaktadır. Depremin olduğu andan itibaren şu ana kadar 100 vatandaşımızı kurtardık.”

Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli “Devletin burada olduğunu belirtmek isterim. İşler olması gerektiği gibi yürüyor. Herkes sahada. Dün gece sahada şunu gördük acaba vatandaş bekleme uzadıkça ‘bakanlar buradan ayrılır mı?’ diye düşünüyor. Biz yaraları sarmadan buradan ayrılmayacağız” dedi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise “Cumhuriyet başsavcılıklarımız acılarımız enkaz altındayken bu acıları provoke edenlere karşı soruşturmalarını başlatmıştır. 3 kişi Tekirdağ, Adıyaman ve Gaziantep’te gözaltına alındı” diye konuştu.

88 ÜLKEDEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI GELDİ



Deprem sonrasında farklı ülkelerin liderlerinin kendisini aradığını, bazılarıyla bizzat telefonda görüştüğünü, bazılarından alınan telgraflara Cumhurbaşkanlığı olarak cevap verildiğini anlatan Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov, Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Pakistan Başbakanı İmran Han, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Katar Emiri Şeyh Temim al-Sani’nin geçmiş olsun dileklerini ilettiğini aktardı. Erdoğan, “88 ülkeden geçmiş olsun mesajları, telefonları geldi. Hepsine de şahsım, tüm heyetim, milletim adına çok teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

SİSAM’DA İKİ ÖLÜ, 19 YARALI



İzmir depremi, Türkiye’ye en yakın Yunan adalarından biri olan Sisam adasında da hissedildi. Depremi hisseden halk sokağa dökülürken,depremde 2 çocuk hayatını kaybederken, yaralı sayısının 19’a çıktığı belirtildi. Karlovasi Limanı’nda ve diğer kıyı bölgelerinde meydana gelen küçük ölçekli tsunamiler sebebiyle çok sayıda araç ve ev sular altında kaldı.

10 PROVOKATÖR GÖZALTINDA



İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir’deki depremle ilgili sosyal medya paylaşımları nedeniyle 10 kişinin gözaltına alındığını, 2 kişinin tutuklandığını bildirdi. İnce, “49 paylaşım tespit edildi, 37 şahıs hakkında işlemler sürüyor, 10 gözaltı yapıldı, 2 kişi tutuklandı. Klavye delikanlılığına fırsat vermeyeceğiz” dedi.

EĞİTİME 1 HAFTA ARA VERİLDİ



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir il genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldıklarını açıkladı. Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Yaraları hep birlikte saracağız. İzmir il genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldık. Eğitim ailesi olarak öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz ve velilerimizle birbirimize çok daha sıkı kenetlenerek güçlükleri birlikte aşacağız” ifadelerini kullandı.