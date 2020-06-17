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  3. Biri dut diğeri erik ağacından düştü! Bir günde 2 ölüm…
17 Haziran 2020 Çarşamba 15:12 | Son Güncelleme:

Biri dut diğeri erik ağacından düştü! Bir günde 2 ölüm…

Biri dut diğeri erik ağacından düştü! Bir günde 2 ölüm…

Dikkatsizlik ve tedbirsizlik sadece trafikte değil ağaç dallarında bile ölüm getiriyor. Çorum ve Tekirdağ'da meyve ağaçlarından düşen 2 kişi hayatını kaybetti.

Çorum'da dut toplamak için çıktığı ağaçtan düşen 51 yaşındaki Ercan Çalar hayatını kaybetti. Bahçelievler Mahallesi Sülüklü Bağlarında yaşanan olayda Ercan Çalar bastığı dalın kırılması nedeniyle 3 metre yükseklikten düştü. Ağır yaralanan Çalar, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İki çocuk babası Çalar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

ERİK DALI KIRILDI

Benzer bir ölüm vakası da Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşandı. Erik toplamak için evinin bahçesindeki ağaca çıkan 67 yaşındaki Asef Şepik bastığı dal kırılınca yere düştü. Bağlık Mahallesi Kavaklı Sokak’taki evinden ağır yaralı olarak Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Şepik hayatını kaybetti.

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