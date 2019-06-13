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13 Haziran 2019 Perşembe 12:21 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 12:44

Binali Yıldırım: Esenler otogarı ile ilgili 23 Haziran'dan sonra gerekeni yaparız

Binali Yıldırım: Esenler otogarı ile ilgili 23 Haziran'dan sonra gerekeni yaparız

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Esenler otogarıyla ilgili soruya '23 Haziran'dan sonra gerekeni yaparız.' yanıtını verdi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım açıklamalarda bulundu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, Esenler Otogarı ile ilgili, "Arkadaşlar şu anda ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı gibi bir taahhütte bulunamam, inşallah 23'ünden sonra göreve başlayınca bunları ele alıp gereken neyse yaparız." açıklamasında bulundu.

 

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