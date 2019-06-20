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Binali Yıldırım'dan araç ve koruma açıklaması

Binali Yıldırım'dan araç ve koruma açıklaması

Binali Yıldırım, "Benim hakkımda konuşacak bir şeyi olmayanlar hakikatı olmayan konularla uğraşıyorlar" dedi.

Başbakanlık evinde oturduğu yönünde iddialarda bulunanlara cevap veren Binali Yıldırım, "Bu ülkede benim seviyemde siyaset yapan herkese araç ve koruma veriliyor. Ben hatta bunları minimuma indirdim." dedi.

Binali Yıldırım ifadelerine şöyle devam etti;

"'Başbakanlık evinde oturdu araç kullandı' gibi şeylerle uğraşıyorlar. Ben 17 yıllardır bu ülkeye hizmet ediyorum ve milyarlarca lira yönettim. Her kuruşunun hesabını verdim, bundan sonra da vermeye hazırım. Olayları çarpıtmaya gerek yok. Bu ülkede Başbakanlık ve Meclis Başkanlığı yapan herkese gece-gündüz araç ve koruma verilir. Ben doğru dürüst korumayla bile gezmiyorum. Bu konuların gündeme getirilmesini kınıyorum."

Binali Yıldırım ayrıca, "Öğrenciler için yapılan indirimin dışında normal abonmanların ödediği ücreti de 205 liradan 165 liraya indireceğiz" şeklinde konuştu.

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