Bilim Kurulu üyesi açıkladı: İşte Kovid-19 vakalarının en çok görüldüğü yaş grubu

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü yaş grubunun 25 ile 49 yaş arasında olduğunu belirtti.

DHA'da yer alan habere göre, acil servise başvuran koronavirüs hastalarının durumlarını değerlendiren Kayıpmaz, "Başvuranlarda büyük vaka çoğunluğunun 25 ile 49 yaş arasında olduğunu görüyoruz. Genel anlamıyla baktığınızda da 15 ila 64 yaş arasındaki hastaların daha çok tanı aldığını görüyoruz." dedi.

"BU KİŞİLER DAHA FAZLA ENFEKTE OLUYOR"

25 ile 49 yaş grubunun sosyal yaşantının içinde aktif, iş yaşantısında aktif veya dışarıda arkadaşlarıyla vakit geçiren grup olduğunu sözlerine ekleyen Kayıpmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Genel anlamıyla baktığınızda da 15 ila 64 yaş arasındaki hastaların daha çok tanı aldığını görüyoruz. 25 ile 49 yaş arasındaki yoğunlaşmaya odaklandığımızda aslında günlük yaşantının içerisindeki kişilerin daha fazla enfekte olduğunu görüyoruz."

"GENÇLER DE AĞIR GEÇİRİYOR"

Ağır hastaların genellikle 60 yaş ve üzeri grubundan oluştuğunu ifade eden Doç. Dr. Kayıpmaz, "Bu şu demek değil; sadece 60 yaşın üzerindekilerde hastalık ağır seyrediyor. Gençlerde de ağır seyredenler var. Gençlerde de yoğun bakıma yatan hastalarımız var. Ciddi solunum yetmezliği olan hastalarımız var. Yani bu hastalık sadece ileri yaş grubunun hastalığı değil." dedi.

"EL BİRLİĞİ İLE ARTIŞIN ÖNÜNE GEÇEBİLİRİZ"

Doç. Dr. Kayıpmaz, tedbirlerin gevşetilmesinin vaka sayılarında yükselişe yol açtığını ifade ederek, "Genel tabloda vaka sayılarımız yine artmaya devam ediyor. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor." dedi.

Vefat sayısının 70’in üzerine çıktığını hatırlatan Kayıpmaz, sözlerini şu sözlerle sonlandırdı:

"Hala hastalarımızın yüzde 6,7’si zatürreye dönüşüyor. Ve bizim yeni tanı konan hasta sayımız iyileşen hasta sayımızın önünde. Durum böyle olunca aktif vaka sayımız da hala artış eğiliminde. Biz el birliği ile alacağımız tedbirlerle bunun önüne geçebiliriz"