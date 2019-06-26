Bilim insanları, geleceğin jeologları için insan çağının plastikle birlikte başlıca belirtisinin hangisi olacağını söylemektedirler?
Bilim insanları, geleceğin jeologları için insan çağının plastikle birlikte başlıca belirtisinin hangisi olacağını söylemektedirler? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu Bilim insanları, geleceğin jeologları için insan çağının plastikle birlikte başlıca belirtisinin hangisi olacağını söylemektedirler? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yine her zaman olduğu gibi izleyenlerine heyecan dolu dakikalar yaşatıyor. Murat Yıldırım sunuculuğunda gerçekleşen yarışma seyircilerine hem bilgi veriyor, hem de keyifli vakit geçirtiyor. Kim Milyoner Olmak İster 26 Haziran Çarşamba akşamı yeni bölümü ile seyirci karşısına çıktı
Bilim insanları, geleceğin jeologları için insan çağının plastikle birlikte başlıca belirtisinin hangisi olacağını söylemektedirler? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu Bilim insanları, geleceğin jeologları için insan çağının plastikle birlikte başlıca belirtisinin hangisi olacağını söylemektedirler? ATV ekranlarında yayınlanan, sunuculuğunu Murat Yıldırım’ın yaptığı Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı 26 Haziran Çarşamba günü sevenleriyle buluştu. Yine heyecan dolu dakikaların yaşandığı programda yarışmacı zorlayan sorular vardı. Birbirinden ilginç ve güzel soruların yaşandığı program internette en çok aranan konular arasında yerini alıyor.
A: Tavuk kemikleri
B: Cam eşyalar
C: Margarin
D: Güneş panelleri
Doğru Cevap: A Tavuk kemikleri