Bilim insanları, geleceğin jeologları için insan çağının plastikle birlikte başlıca belirtisinin hangisi olacağını söylemektedirler? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu Bilim insanları, geleceğin jeologları için insan çağının plastikle birlikte başlıca belirtisinin hangisi olacağını söylemektedirler? ATV ekranlarında yayınlanan, sunuculuğunu Murat Yıldırım’ın yaptığı Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı 26 Haziran Çarşamba günü sevenleriyle buluştu. Yine heyecan dolu dakikaların yaşandığı programda yarışmacı zorlayan sorular vardı. Birbirinden ilginç ve güzel soruların yaşandığı program internette en çok aranan konular arasında yerini alıyor.

A: Tavuk kemikleri

B: Cam eşyalar

C: Margarin

D: Güneş panelleri

Doğru Cevap: A Tavuk kemikleri