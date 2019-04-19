Berat Kandili dolayısıyla camiler doldu taştı

Ramazan ayının habercisi olarak kabul edilen Berat Kandili münasebetiyle yurt genelinde camiler doldu taştı.

İstanbullular camilere akın etti

İstanbul'da vatandaşlar, Berat Kandili dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisi, Eyüp Sultan, Fatih, Sultanahmet ve Süleymaniye başta olmak üzere camilerde düzenlenen programlara yoğun ilgi gösterdi.

Kandil dolayısıyla erkek, kadın, genç, yaşlı binlerce kişi, özel programlar düzenlenen camilerde saf tuttu. Namaz kılan vatandaşlar, dua etti.

Büyük Çamlıca Camisi'ndeki programa Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katıldı.

Eyüp Sultan Camisi'nde ise İstanbul Müftülüğü'nce program düzenlendi. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, ilahiler ve Mevlid-i Şerif okundu.

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz gecenin önemine dair vaaz verdi.

Yoğun ilginin olduğu programda bazı vatandaşlarca, camiye gelenlere şekerleme ve lokum ikram edildi.

Selimiye'de Berat Kandili coşkusu

Edirne'de vatandaşlar, Berat Kandili dolayısıyla Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'ne akın etti.

Berat Kandili dolayısıyla başta tarihi Selimiye, Eski, Üç Şerefeli camiler olmak üzere kentteki birçok cami dolup taştı.

Selimiye Camisi'ndeki programda namaz kılıp dua eden vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahilerle kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm vaazında, kandilin faziletleri ve öneminden bahsederek, günahlardan arınmak ve sıkıntılardan kurtulmak için bir fırsat olan bu gecede vatandaşlara dua etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Batı Trakya'dan gelenlerin de bulunduğu programa, Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda vatandaş katıldı.

Şanlıurfa

"Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan Şanlıurfa'da, Berat Kandili nedeniyle vatandaşlar Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki camilere akın etti.

Akşam ezanından itibaren yerleşkeye gelenler, camilerde namaz kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu. Yatsı namazının ardından Şanlıurfa Müftülüğünce Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu. Kentteki camilerin tamamında kandil dolayısıyla özel programlar düzenlendi.

Çevre illerden gelen çok sayıda kişi, kandil dolayısıyla Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen yer ile Hazreti Eyüp'ün hastalığında çile çektiği belirtilen makamı ziyaret etti.

Anadolu'nun ilk camisi Habib-i Neccar'da Berat Kandili programı

Anadolu'da inşa edilen ilk cami olma özelliğini taşıyan Habib-i Neccar Camisi'nde, Berat Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Camiye gelen vatandaşlar, İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu'nun vaazının ardından namaz kıldı, mevlit ve ilahileri dinledi.

Caminin dolması üzerine çok sayıda vatandaş, avluya serilen halılar üzerinde namaz kıldı.

Programa katılan vatandaşlar, ellerini semaya açarak, Türk devletinin bekası, akan mazlum kanının durması, birlik, beraberlik ve barış için dua etti.

Malatya

Malatya'da kent merkezindeki tarihi Hacı Yusuf Taş Camisi'nde İl Müftülüğünce düzenlenen programda, imamlar Mehmet Şentürk ve Ramazan Dinç mevlit okudu.

Camiye giren vatandaşlara Malatya İl Müftülüğünce gül suyu ve şeker ikram edildi.

Mevlit okunmasının ardından İl Müftüsü Ümit Çimen, vaaz verdi.

Çimen, gecenin üç aylar içerisinde rahmet gecelerinden birisi olduğunu belirterek, "Recep, şaban ve ramazan ayı biz Müslümanların dini hayatında çok önemli bir yeri olan bir hasat mevsimidir. Bir rahmet mevsimidir. Rabbimizin bize bir fırsat iklimi olarak lütfettiği bir zaman içerisindeyiz." diye konuştu.

Darende

On bir ayın sultanı Ramazan'ı Şerif-i müjdeleyen Berat Kandili'ni idrak etmek isteyen vatandaşlar ilçedeki camilere koştu.

Af ve mağfiret kapılarının sonuna kadar açıldığı bu özel geceyi ibadetle geçirenler, birlik ve beraberlik için ellerini semaya kaldırarak dua etti.

Yıldırım Beyazıt döneminde yapılan ve içerisinde Anadolu’nun manevi mimarlarından Somuncu Baba Hazretleri'nin kabrinin de yer aldığı ve aynı adla anılan camiye namaz kılmak için gelenler, ibadetlerini yerine getirdikten sonra türbeyi de ziyaret etti.

Adıyaman

Adıyaman'da vatandaşlar Berat Kandili dolayısıyla camilere akın etti.

Kent merkezindeki Altınşehir Camisi'nde düzenlenen programda, çok sayıda vatandaş camiye gelerek dua etti.

Programda vatandaşlar dua ederek namaz kıldı. Namazın ardından salavat getirildi.

Cami çıkışı sonrası vatandaşlara lokum dağıtıldı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta Abdulhamithan ve Ulu camileri başta olmak üzere birçok camide program düzenlendi.

Camileri ve avluları dolduran vatandaşlar, namaz kılıp Kur'an-ı Kerim okudu, ilahi dinledi ve dua etti.

Abdulhamithan Camisi çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kilis

Kilis Hacı Cümbüş Camisi'nde ise İl Müftülüğünce düzenlenen programda, vatandaşlara gül suyu ve şeker ikram edildi.

İl Müftü Yardımcısı Ömer Ayan'ın Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okundu.

Bursa

Bursa'da vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği tarihi Ulucami'deki kandil programında kaside ve ilahiler okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştiği programda şehitler için dua edildi.

Yalova

Yalova'da Merkez Camisi'nde Berat Kandili idrak edildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştiği kandil programında ilahiler okundu.

Camiyi dolduran vatandaşlar ellerini semaya açarak dua etti.

Yatsı namazının ardından camiden çıkan cemaate İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince süt ikramında bulunuldu.

Eskişehir

Eskişehir'de vatandaşlar, Berat Kandili dolayısıyla başta Kurşunlu Külliyesi, Reşadiye Camisi ve İlahiyat Camisi olmak üzere kentteki birçok camiyi doldurdu.

Kentteki camilerde düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Cami çıkışlarında cemaate gül suyu ve lokumun yanı sıra İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince süt ikramı yapıldı.

Çanakkale

Çanakkale'de Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilerdeki programlara ilgi gösterdi.

Kent merkezi ve ilçelerdeki çok sayıda camide kandil dolayısıyla program düzenlendi. Vatandaşlar dua okuyup eşlik etti.

Programlara katılanlara cami çıkışında pilav, lokum ve gül suyu ikram edildi.

Bilecik

Bilecik'teki merkez Şerifpaşa Camisi'nde de vatandaşlar kandil programına yoğun ilgi gösterdi.

İl Müftüsü Necati Akkuş'un da katıldığı programda ilahiler okundu, dualar edildi.

Kentteki Kayıboyu ve Şeyh Edebali camilerinde de kandil programlarına yoğun katılım gösterildi.

Kütahya

Kütahya’da vatandaşlar, ramazanın habercisi kabul edilen Berat Kandili münasebetiyle camilere akın etti.

Kentteki camileri dolduranlar namaz kılıp Kur’an-ı Kerim okuyarak dua etti.

Laleli Camisi’nde düzenlenen programda Kütahya Evliya Çelebi Anadolu İmam Hatip Lisesi Musiki Korosu, Kur’an-ı Kerim okuyup ilahiler söyledi.

Mersin

Mersin'de Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

Kentin en büyük camisi özelliği de taşıyan Muğdat Camisi'ne gelenler dua edip namaz kıldı. Yatsı namazı öncesi kandille ilgili vaaz verildi, namazın ardından da tespih namazı kılındı.

Çocuklarıyla camileri dolduranlar, ibadetin ardından birlikte dua etti.

Bazı vatandaşlar da cami çıkışı çeşitli ikramlarda bulundu.

Osmaniye

Osmaniye'de yatsı namazının ardından tarihi Envar-ül Hamit Camisi'nde kandil programı düzenlendi.

İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun vaazının ardından Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu. Camiye sığmayan vatandaşlar, cami avlusuna halı ve karton sererek namazlarını kıldı, programın sonunda dua okundu.

Diyarbakır

Ramazan ayının habercisi kabul edilen Berat Kandili, İslam dünyasının 5. Harem-i Şerif-i olan tarihi Ulu Cami'de Kur'an-ı Kerim tilaveti, okunan Türkçe, Kürtçe mevlit ve dualarla idrak edildi.

Programa katılan vatandaşlar, namaz kıldı, dua etti.

Sur İlçe Müftüsü İsmail Fakirullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Berat Kandili’nin ramazanın müjdesi olduğunu söyledi.

Bu gecenin ramazana ulaşmadan günahlardan arınmak için bir fırsat olduğunun altını çizen Fakirullah, "İslam dünyasında yaşanan acılar bütün ümmeti Muhammedi derinden etkilemektedir. 5. Harem-i Şerif’e bu gece ellerimizi İslam coğrafyasında dökülen, kan ve gözyaşının sona ermesi için dua edeceğiz. Kardeşlerimizi içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtarması, mahzun gönüllerinde ki mahzuniyetten kurtulmaları için yalvaracağız." dedi.

Siirt

Siirt'te, İl Müftülüğünce merkez Sancaklar Çarşı Camisi'nde kandil programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Türkçe, Kürtçe ve Arapça mevlit okundu.

Programın sonunda vatandaşlara çeşitli ikramlar yapıldı.

Şırnak

Şırnak İl Müftülüğünce Berat Kandili dolayısıyla Yeni Mahalle'deki Geylani Camisi'nde programda Kur'an-ı Kerim okundu, tilavetiyle Kürtçe, Türkçe ve Arapça mevlit ile kasideler seslendirildi.

İl Müftü Yardımcısı Selahattin Özçelik, verdiği vaazda, Berat Kandili'nin ramazan ayının habercisi olarak kabul edildiğini söyledi. Program yapılan dua ile sona erdi.

Saraybosna ve Üsküp'te Berat Kandili

Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’daki Gazi Hüsrev Bey Camisi’nde akşam namazının ardından program düzenlendi.

Tarihi camiye akın eden vatandaşlar, yapılan duaya ellerini semaya açarak eşlik etti.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Berat Kandili nedeniyle, ülkedeki Müslümanlar tarafından Mustafa Paşa Camisi'nde akşam namazına müteakiben etkinlik gerçekleştirildi.

Türkiye’nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği ile Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) iş birliğiyle düzenlenen programa Müslümanlar yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye’den ve ülkenin farklı şehirlerinden hafız ve sanatçılar ilahiler seslendirdi, Kuran-ı Kerim okudu.

Program sonunda günün önemine binaen vaaz verildi, dua edildi.

Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya’nın yanı sıra Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinde de çeşitli programlar düzenlenirken, diğer Balkan ülkeleri Karadağ, Hırvatistan ve Kosova'daki Müslümanlar da geceyi ibadet ve dualarla geçirdi.

Almanya

Almanya'nın Köln kentinde Müslümanlar, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camisi'nde Berat Kandili'ni idrak etti.

Camide din görevlilileri Naci Şengün ve Davut Yılmaz'ın okuduğu Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif'in ardından dua edildi.

DİTİB Genel Başkan Vekili Ahmet Dilek, dünyevileşmenin hayatı kuşattığı günümüzde, mübarek gecelerin Müslümanların iç dünyalarına yönelmeleri ve muhasebe içerisinde olmaları bakımından büyük fırsatlar sunduğunu söyledi.

Vaazında bu gecenin önemine değinen Dilek, "Berat Kandili, içlerinde Allah'a kulluk görevini yerine getirmede kusur ve yanlışının olduğunu hissedenlerin yüce Allah'a yönelerek, onun rahmet, şefkat ve mağfiretine sığınabilecekleri, karardığını düşündükleri gönüllerini tövbe ve istiğfarla arındırabilecekleri çok özel bir gecedir." dedi.

Berat Kandili’nin tüm İslam alemine ve insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini temenni eden Dilek, şöyle devam etti:

"Gönüllerimizin müstesna bir coşku yaşadığı bu mübarek gecede, her türlü ayrılık ve ayrımcılığı, bencillik ve düşmanlığı geride bırakarak dünyaya hikmet gözüyle bakmaya çalışalım. Yaşadığımız hayatın geçici olduğunu, Allah katında kalıcı olanın ise imanımızın ve yararlı işlerimizin olduğunu fark edelim. İnsanı insan olduğu için sevip, yaratandan dolayı hoş görüp dünyaya biraz da rahmet penceresinden bakalım. Allah’ın rahmet kapılarının sonuna kadar açık olduğu bu gecede manevi hayatımızı gözden geçirme açısından da çok önemlidir. Bu geceyi birbirimize dua ederek, Allah’a yalvararak geçirmeli ve bu gecenin kıymeti bilinmelidir.”

Cami çıkışında cemaate gül suyu ve lokum ikram edildi.

(AA)