Bayramda Türkiye genelinde 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Detaylar haberimizde...

Başkan Erdoğan açıkladı:

"Arife gününden bayramın son gününe kadar 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır."

Bu açıklamaya göre 23 Mayıs Cumartesi, 24 Mayıs Pazar, 25 Mayıs Pazartesi ve 26 Mayıs Salı günlerinde Türkiye genelinde Ramazan Bayram'ı süresince sokağa çıkma yasağı devreye girecek.

Fakat 65 Yaş üstü kişiler için Ramazan Bayramın'da sokağa çıkma izni verilecek.

24 Mayıs Pazar saat 14.00 ile 20.00 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımız sokağa çıkabilecekler. Böylece Ramazan Bayram'ında değerli büyüklerimiz için sokağa çıkma izni verilmiş oldu.

