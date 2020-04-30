Bayramda 9 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı? Ramazan Bayram'ında 9 gün sokağa çıkma yasağı mı olacak? İşte detaylar...

Ramazan Bayramı’nda 9 gün sokağa çıkma yasağı mı olacak? sorusu arama motorunda yoğun olarka araştırılıyor. Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle gerekli önlemler alınmaya devam ediyor. Son olarak 1, 2 ve 3 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Gündemin bir diğer merak edilen konusu ise bayramda 9 gün sokağa çıkma yasağı olacağı yönünde sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Peki, 9 günlük sokağa çıkma yasağı mı olacak? Detaylar haberimizde...



BAYRAMDA 9 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI MI OLACAK?

Sosyal medyada Ramazan Bayramı’nda 9 gün sokağa çıkma yasağı olacağına yönelik birçok paylaşım bulunuyor. Konuyla ilgili iki görüş bulunuyor. Bunlardan bir tanesi yasağın arefe günü başlayıp bayramın son gününe kadar devam edeceği, yani 4 gün olacağı yönünde. Diğer bir görüş ise yasağın 23 Mayıs Cumartesi günü başlayıp 1 Haziran Pazartesi gününe kadar toplamda 9 gün olacağı yönünde. Kafalardaki soruların 18 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası netleşeceği tahmin ediliyor. Bayramda şehirler arası seyahat yasağı da devam ederken normalleşme sürecinin ne zaman başlayacağı da merak edilen konular arasında yer alıyor.

BAKAN KOCA'DAN "TEDBİRDE ISRARCI OLALIM" ÇAĞRISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından "Test sayısında 1 milyonu geçtik. Vaka sayısında artış öngörülebilir seyirde. Solunum desteğine ve yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayısında düşüş, iyileşen hasta sayısında ise artış devam ediyor. Bu noktaya gelmek kolay olmadı. Tedbirde ısrarcı olalım." değerlendirmesinde bulundu.