Batman'da sağlık çalışanları corona virüse Kürtçe dövizlerle dikkat çekti
Batman'ın Gercüş ilçesi Devlet Hastanesinde görevli sağlık personeli, koronavirüse karşı taşıdıkları, üzerinde Kürtçe "Yaşlının evi, yaşlının korunağı" ve Türkçe yazılı "Evinde kal Gercüş" dövizleri ile vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulundu.
Batman'ın Gercüş ilçesinde sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması için çağrı yaptı.
Gercüş Devlet Hastanesinde görevli sağlık personeli, koronavirüse karşı taşıdıkları, üzerinde Kürtçe "Yaşlının evi, yaşlının korunağı" ve Türkçe yazılı "Evinde kal Gercüş" dövizleri ile vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulundu.
Başkan Erdoğan da zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısında bulunmuştu.