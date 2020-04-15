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  3. Batman'da koronavirüs önlemleri kapsamında bir köy karantinaya alındı

Batman'da koronavirüs önlemleri kapsamında bir köy karantinaya alındı

Batman'da koronavirüs önlemleri kapsamında bir köy karantinaya alındı

Batman'ın Kozluk ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi, vatandaşların korunması amacıyla Konaklı köyü ile Tepecik ve Yamaçlı mahallelerinde 3 ev ve 2 binanın karantinaya alındığı bildirildi.

Köy ile ev giriş çıkışlarının yasaklandığı ifade edilen açıklamada, gerekli tüm tedbirlerin alındığı kaydedildi.

(AA)


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