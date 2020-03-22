Başkan Erdoğan'dan videolu mesaj: Devletimiz tüm kurumlarıyla görevinin başındadır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan bir video paylaştı.

Başkan Erdoğan paylaşımda ayrıca şu ifadelere yer verdi:

Aziz vatandaşlarım,



Müsterih olunuz. Devletimiz tüm kurumlarıyla görevinin başında, zaman mefhumu gözetmeksizin Milletinin hizmetinde.



Bu zorlu süreci inşallah hep birlikte atlatacağız. Yeter ki kurallara, yönlendirmelere uyalım ve mutlaka evlerimizde kalmaya devam edelim. pic.twitter.com/uzCLNU0uzC