Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,5547
  • 7,0589
  • 316.702
  • 85795.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Başkan Erdoğan'dan videolu mesaj: Devletimiz tüm kurumlarıyla görevinin başındadır

Başkan Erdoğan'dan videolu mesaj: Devletimiz tüm kurumlarıyla görevinin başındadır

Başkan Erdoğan'dan videolu mesaj: Devletimiz tüm kurumlarıyla görevinin başındadır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan bir video paylaştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan bir video paylaştı. 

Başkan Erdoğan paylaşımda ayrıca şu ifadelere yer verdi:

"Aziz vatandaşlarım, Müsterih olunuz. Devletimiz tüm kurumlarıyla görevinin başında, zaman mefhumu gözetmeksizin Milletinin hizmetinde. Bu zorlu süreci inşallah hep birlikte atlatacağız. Yeter ki kurallara, yönlendirmelere uyalım ve mutlaka evlerimizde kalmaya devam edelim."


Çin'den Türkiye'ye 'alkışlı' destek

Çin'den Türkiye'ye 'alkışlı' destek

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Koronavirüs hızlı tanı kitinin tanıtımı yapıldı

Milyonlarca işçi ve iş veren korunacak! Maaşların yüzde 60'ı devletten