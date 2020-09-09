09 Eylül 2020 Çarşamba 21:13 | Son Güncelleme:
Başkan Erdoğan'dan şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın ailesine taziye telefonu
Başkan Erdoğan, İdlib harekat bölgesindeki görevi sırasında rahatsızlanarak şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın ailesini aradı.
Başkan Erdoğan, İdlib harekat bölgesindeki görevi sırasında rahatsızlanarak şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın ailesini arayarak taziye dileklerini iletti.
Başkan Erdoğan, Tuğgeneral Sezgin Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’la yaptığı telefon görüşmesinde, şehit tuğgenerale Allah'tan rahmet diledi, ailesine başsağlığı temennisinde bulundu.