Başkan Erdoğan'dan 'Kobani soruşturması' açıklaması: Yargımız bu olayların hesabını soruyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmalarının satır başları;

Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde maske, tulum, ilaç bulamayanlar kapımızı çaldı. 153 ülkeye bunları gönderdik.

Gezi olaylarıyla fitili ateşlenen saldırılar zincirinin hiç biri tesadüfi değildir.

Terör örgütü sadece cana ve mala kast etmedi, aynı zamanda Kürt kardeşlerimizin inancına, mahremiyetine de el uzattı.

Yasin Börü'nün katilleriyle çukur eylemlerinde camileri, okulları yakanlar aynı zihniyetin mensuplarıdır.

FETÖ devletin içine sızdırdığı militanlarıyla demokrasimizi hedef alırken bölücü terör örgütü de milli birlik ve bütünlüğümüze kastetti.



Yargımız 6-8 Ekim olaylarının hesabını hukuk önünde soruyor.

Maddi zararı tazmin edersiniz fakat katillerden ve azmettiricilerinden hesap sormazsanız vicdanlarda kanayan yaraları iyileştiremezsiniz.

Yargımız nasıl 15 Temmuz'un hesabını soruyorsa bölücü örgütün uzantılarından da 6-8 Ekim olayları ve çukur eylemlerinin hesabını soruyor.

Bu ülke, geçmişte yapanın yanına kar kaldığı, darbecilerden eli kanlı katillere kadar birilerinden hesap sorulamadığı dönemler yaşamıştır.

AK Parti'den küçük parçalar kopartarak bu davayı zayıflatma senaryolarını boşa çıkarmak için teşkilat yapımızı daha da güçlendireceğiz

Ayrıntılar geliyor...