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  3. Başkan Erdoğan'dan Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü mesajı
22 Mayıs 2020 Cuma 22:14 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan'dan Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü mesajı

Başkan Erdoğan'dan Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter'dan 22 Mayıs Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü ile ilgili paylaşımda bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 22 Mayıs Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AA'nın aktardığı habere göre, Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Milletimize hizmet etme şerefine eriştiğimiz ilk günden beri tabiata sevgimizi, çevreye olan duyarlılığımızı kaybetmeden, Allah'ın yarattığı tüm canlıları koruyarak, her birine derin saygı duyarak çalışıyoruz."
"İnsanca bir yaşam için en az hava kadar, su kadar, toprak kadar ihtiyacımız olan biyolojik çeşitliliğin önemine dikkat çekmek amacıyla BM tarafından ilan edilen 22 Mayıs Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü'nü tebrik ediyorum."
"Tıpkı 26 yıl önce bir bataklığa dönüşmüş olan Haliç'i tüm canlılar için masmavi, tertemiz bir yaşam alanına çevirdiğimiz gibi, ülkemizin dört bir yanında biyolojik çeşitliliği korumaya ve artırmaya devam edeceğiz."

Başkan Erdoğan'ın paylaşımında, Haliç'in önceki ve sonraki hali ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde Haliç'teki çalışmaları denetlerken çekilen fotoğrafları da yer aldı. 


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