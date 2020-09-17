Başkan Erdoğan'dan Doğu Akdeniz açıklaması: Birilerinin bizi sahillerimize hapsetmesine izin vermeyeceğiz
Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Tehdit dilinin işe yaramadığı, Türkiye'nin şantaja ve haydutluğa boyun eğmeyeceği, konunun tüm muhatapları tarafından anlaşıldığını dile getiren Başkan Erdoğan, "Birilerinin bizi sahillerimize hapsetmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni programında Ankara'da açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasının satır başları;
Burada sadece Ankara'daki Devlet Övünç Madalyası'nı veriyoruz. Diğer şehirlerde de madalyalar sahiplerine teslim ediliyor.
Bu topraklar üzerinde hür bir şekilde yaşıyorsak bunun nedeni şehitlerin kahramanlığıdır.
Bizim inancımızda şehitlik ve gazilik bir nasip meselesidir.
Bu toprağa düşman ayağı değdirmeyeceğiz. Kardeşliğimizin zayıflatılmasına izin vermeyeceğiz.
Teröristleri artık ülke sınırlarında karşılamıyor, bataklığında kurutuyoruz.
Milletin birliğine, beraberliğine kastedenlerden döktükleri her damla kanın hesabını misliyle soruyoruz, sormaya da devam edeceğiz.
Tehdit dilinin işe yaramadığı, Türkiye’nin şantaja ve haydutluğa boyun eğmeyeceği artık konunun tüm muhatapları tarafından anlaşılmıştır.
Akdeniz'deki en uzun kıyı şeridine sahip ülkemizi birilerinin sahillerine hapsetmesine izin vermeyeceğiz.