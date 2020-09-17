Başkan Erdoğan'dan Doğu Akdeniz açıklaması: Birilerinin bizi sahillerimize hapsetmesine izin vermeyeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni programında Ankara'da açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasının satır başları;

Burada sadece Ankara'daki Devlet Övünç Madalyası'nı veriyoruz. Diğer şehirlerde de madalyalar sahiplerine teslim ediliyor.

Bu topraklar üzerinde hür bir şekilde yaşıyorsak bunun nedeni şehitlerin kahramanlığıdır.

Bizim inancımızda şehitlik ve gazilik bir nasip meselesidir.

Bu toprağa düşman ayağı değdirmeyeceğiz. Kardeşliğimizin zayıflatılmasına izin vermeyeceğiz.

Teröristleri artık ülke sınırlarında karşılamıyor, bataklığında kurutuyoruz.

Milletin birliğine, beraberliğine kastedenlerden döktükleri her damla kanın hesabını misliyle soruyoruz, sormaya da devam edeceğiz.

Tehdit dilinin işe yaramadığı, Türkiye’nin şantaja ve haydutluğa boyun eğmeyeceği artık konunun tüm muhatapları tarafından anlaşılmıştır.

Akdeniz'deki en uzun kıyı şeridine sahip ülkemizi birilerinin sahillerine hapsetmesine izin vermeyeceğiz.

